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Ses hızını ilk kez aşan pilot Chuck Yeager yaşamını yitirdi

Tarihte ses hızını aşan ilk insan olarak bilinen 97 yaşındaki efsanevi havacı Chuck Yeager hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:59, 08/12/2020
Haberler Dünya
Ses hızını ilk kez aşan pilot Chuck Yeager yaşamını yitirdi

Efsanevi pilot Chuck Yeager'ın eşi Victoria Yeager sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşinin 97 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Chuck Yeager.

Yeager sosyal medya açıklamasında, “Derin bir üzüntüyle size hayatımın aşkı General Chuck Yeager’in vefat ettiğini söylemeliyim. İyi yaşanmış inanılmaz bir hayat, Amerika’nın en mükemmel pilotu. Güç mirası, maceraları ve vatanseverliği sonsuza dek hatırlanacaktır” ifadesini kullandı.

Chuck Yeager.

Chuck Yeager, 1947’de roketlerle takviye edilmiş Bell X-1 uçağını test ederken, ses hızını aşan ilk insan unvanını kazandı. Yeager askeri kariyerinde general rütbesine kadar yükseldi.

Amerika Hayatımın aşkı sosyal medya
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