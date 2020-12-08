Ses hızını ilk kez aşan pilot Chuck Yeager yaşamını yitirdi

Efsanevi pilot Chuck Yeager'ın eşi Victoria Yeager sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşinin 97 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeager sosyal medya açıklamasında, “Derin bir üzüntüyle size hayatımın aşkı General Chuck Yeager’in vefat ettiğini söylemeliyim. İyi yaşanmış inanılmaz bir hayat, Amerika’nın en mükemmel pilotu. Güç mirası, maceraları ve vatanseverliği sonsuza dek hatırlanacaktır” ifadesini kullandı.

Chuck Yeager, 1947’de roketlerle takviye edilmiş Bell X-1 uçağını test ederken, ses hızını aşan ilk insan unvanını kazandı. Yeager askeri kariyerinde general rütbesine kadar yükseldi.