Şok açıklama: ABD’de 100 binden fazla ölüm yaşanabilir!

Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde virüse bağlı ölümler artmaya devam ediyor.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yöneticisi Dr. Anthony Fauci, bugün yaptığı açıklamada corona virüsü salgını hakkında yapılan modellemelerin genellikle en iyi ve en kötü sonuçları gösterdiğini aktarırken, gerçek rakamların ikisinin ortasında olduğunu vurguladı.

Fauci, bugüne kadar karşılaştığı hiçbir salgında en kötü ihtimalin gerçekleştiğini görmediğini ifade ederken, ABD'de 100 bin veya daha fazla ölümün yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Dr. Fauci, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ifade ederek, New York, New Jersey ve Connecticut'ta uygulanmayı düşünülen katı karantinadan vazgeçildiğini bildirdi.

Fauci, ABD genelinde görülen corona virüsü vakalarının yüzde 56'sının New York bağlantılı olduğunu kaydederken, New York, New Jersey, Connecticut eyaletleri için seyahat etmeme uyarısında bulunulduğunu duyurdu.

Salgın Kontrol Merkezi, (CDC) tarafından yayınlanan uyarıda “Zorunlu ve hayati olmayan yolculuklardan 14 gün boyunca uzak durun” denildi.

TIBBİ MALZEME TÜKENİYOR

ABD'de tıbbi malzeme stoğu hızla azalırken, birçok vali ve belediye başkanı tıbbi malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu bildirdi.

New York Şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada New York'un sadece 1 haftalık tıbbi malzemesi kaldığını bildirirken, yüzlerce solunum cihazına ise acilen ihtiyaç olduğunu açıkladı.

New York Valisi Andrew M. Cuomo ise yaptığı açıklamada zorunlu meslek grubu çalışanları dışında kalan tüm halkın evde kalması uyarısını yaparken, evde kalma kuralını 15 Nisan tarihine kadar uzattığını duyurdu.

Vali, ayrıca 8 bin 500'e yakın hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü aktarırken, “Binlerce kişinin öleceğini düşünmekten başka şansımız yok” dedi.

Vali Cuomo, ucuz ve evde uygulanabilir bir testin bulunduğu zaman corona virüsü salgınının duracağını ifade ederken, eyalet genelinde 76 bin emekli sağlık çalışanının hastaneler zorda kaldığı durumda yardımcı olmak için gönüllü olduğunu duyurdu.

AMELİYATLAR İPTAL EDİLDİ

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen başken Washington'da hastanelerde corona virüsü hastalarına yer açabilmek amacıyla planlanmış birçok ameliyat iptal edildi. Washington Valisi Jay Inslee, yaptığı açıklamada 3 ay erteleme ile hasta hayatı tehlikeye girmeyecek ise tüm ameliyatların ertelenmesi emrini verdi.

Öte yandan ABD tıbbi malzeme açığını kapatmak amacı ile kurduğu devlet-özel ortaklı şirket olan “Proje Hava Köprüsü” ile Çin başta olmak üzere birçok ülkeden tıbbi malzeme getirmeye başladı. Şirketin ortakları arasın Beyaz Saray Danışmanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bulunuyor.

ABD'de toplam corona virüsü vakası 139 bin 217'ye, hayatını kaybedenler ise 2 bin 445'e yükseldi. Corona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise toplam corona virüsü vakası 59 bin 513'e, hayatını kaybedenler ise 965'e ulaştı. (İHA)

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