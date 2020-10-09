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Son dakika… 2020 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Dünya Gıda Programı

İsveç'te düzenlenen törende Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı... Ödülü Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı kazandı. Törenden önce favori adaylar arasında çevre aktivisti Greta Thunberg, Rus muhalif Aleksey Navalni ve corona virüsü salgınıyla mücadele eden Dünya Sağlık Örgütü yer alıyordu.

Sozcu.com.tr
12:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… 2020 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Dünya Gıda Programı

Dünyanın en prestijli, köklü ve tartışmaya açık ödülleri bugün açıklandı… İsveç’te bu hafta boyunca farklı kategorilerde 2020 Nobel Ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor…

Bu hafta boyunca, Tıp, Fizik, Kimya ve Edebiyat kategorilerinde ödüller sahiplerini bulurken bugün, Nobel Barış Ödülü’nün bu yıl kazananı açıklandı. Norveç Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada Nobel Barış Ödülü’nü Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı (WFP) kazandı.

AÇLIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Ödül, WFP’nin dünya genelinde açlıkla mücadele ve çatışma bölgelerindeki şartları iyileştirme çabaları nedeniyle verildi. Nobel komitesi, “Corona virüsü salgını, dünyada açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısını çok artırdı. Tıbbi aşı geliştirilene kadar kaosa karşı en iyi aşı gıda. Dolayısıyla uluslararası kamuoyuna çağrımız, WFP’nin bütçesine katkı sağlamayı bırakmayın” açıklamasını yaptı.

Roma merkezli örgüt, her yıl dünya genelinde 88 ülkede 97 milyon insana yardımlar ulaştırıyor. WFP’nin raporlarına dünya genelinde her dokuz kişiden biri yeterli gıdaya erişemiyor.

Yaklaşık 1.1 milyon dolara denk gelen 10 milyon İsveç kronu para ödülü Norveç’in başkenti Oslo’da 10 Aralık’ta takdim edilecek.

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Son güncelleme: 12:31 09.10.2020
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