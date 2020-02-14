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Son dakika… ABD ile Taliban arasında ateşkes anlaşması! ABD’li askerler Afganistan’dan çekilebilir

ABD'li üst düzey bir yetkili, Afganistan'da ABD ile Taliban arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

20:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD ile Taliban arasında ateşkes anlaşması! ABD’li askerler Afganistan’dan çekilebilir

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD ile Taliban arasındaki anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bilgi verilmedi. Anlaşmanın ardından ABD birliklerinin Afganistan’dan çekilebileceği belirtildi.

AYRINTILAR GELİYOR…

 

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Son güncelleme: 21:00 14.02.2020
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