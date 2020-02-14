Son dakika… ABD ile Taliban arasında ateşkes anlaşması! ABD’li askerler Afganistan’dan çekilebilir

Reuters&#8217;ta yer alan habere göre, ABD ile Taliban arasındaki anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bilgi verilmedi. Anlaşmanın ardından ABD birliklerinin Afganistan&#8217;dan çekilebileceği belirtildi.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. &nbsp;. İLGİLİ HABERAfganistan&#039;da düşen uçakla ilgili ABD ve Taliban&#039;dan açıklama. . . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-abd-ile-taliban-arasinda-ateskes-anlasmasi-abdli-askerler-afganistandan-cekilebilir-5625990","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-abd-ile-taliban-arasinda-ateskes-anlasmasi-abdli-askerler-afganistandan-cekilebilir-5625990","pageType":"yazi","pageIdentifier":5625990,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; ABD ile Taliban arasu0131nda ateu015fkes anlau015fmasu0131! ABD&#8217;li askerler Afganistan&#8217;dan u00e7ekilebilir"});aip('newsArticle', {"identifier":5625990,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-abd-ile-taliban-arasinda-ateskes-anlasmasi-abdli-askerler-afganistandan-cekilebilir-5625990/","headline":"Son dakika&#8230; ABD ile Taliban arasu0131nda ateu015fkes anlau015fmasu0131! ABD&#8217;li askerler Afganistan&#8217;dan u00e7ekilebilir","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["ABD","Afganistan","CIA","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1581703104,"datePublished":1581703104,"dateModified":1581703256,"info":"{"seo_news":"false"}"});