Son dakika… Afganistan’da düşen uçakla ilgili ABD ve Taliban’dan açıklama

Pazartesi günü Afganistan’da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu iddia edildi.

Haberi son dakika olarak duyuran Reuters, Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde askeri uçağın içinde 10’dan az kişinin bulunduğunu belirtti.

Adını açıklamayan yetkili böylece Taliban’ın iddialarını doğrulamış oldu.

TALİBAN: BİZ DÜŞÜRDÜK

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, “Gazni vilayetinin Deh Yak semtindeki Sadukhel bölgesinde bugün öğleden sonra Amerikalı işgalcilere ait özel bir uçak, istihbarat amaçlı uçuş yaparken düşürüldü” dedi.

Uçağın içindeki tüm mürettebatın öldüğü, aralarında üst düzey CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) yetkililerinin de bulunduğu iddia edildi.

Taliban Sözcüsü, “Yakın geçmişte, Helmand, Balkh ve diğer bölgelerde işgalcilere ve kölelerine ait bazı uçaklar ve helikopterler düşürüldü” dedi. (REUTERS-İHA)