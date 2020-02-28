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Son dakika… ABD’den İdlib mesajı!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 33 askerin şehit olduğu hava saldırısının ardından Twitter'da bir mesaj paylaştı. Mesajda "Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

17:22 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’den İdlib mesajı!

Büyükelçiliğin mesajında “Idlib’de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’de 33 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir” demişti.

Akar, saldırının ardından 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Suriye'deki hain saldırı sonrası Antalya'dan Batman'a, İstanbul'dan Konya'ya, Bingöl'den Tekirdağ'a onlarca kente şehit ateşi düştü. (FOTO: SÖZCÜ)

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Son güncelleme: 17:28 28.02.2020
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