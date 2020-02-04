Son dakika… ABD’den Türkiye’ye ‘İdlib’ desteği!

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Esat rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah’ın attığı adımlar ateşkesin sağlanmasını doğrudan engellemektedir. Bu barbar saldırılar sona ermeli, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca barış yeniden tesis edilmelidir.

* ABD olarak, İdlib’i de kapsayan ateşkes dahil olmak üzere, BM kararının tüm maddelerini uygulayana kadar Esat rejiminin uluslararası topluma yeniden entegre olmasını engellemek için tüm çabayı göstereceğiz.

*NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanında duruyoruz, Türkiye’nin haklı kendini savunma eylemlerini tamamen destekliyoruz.

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