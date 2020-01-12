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Son dakika… Abhazya Devlet Başkanı Hacimba istifa etti!

Raul Hacimba, Abhazya Devlet Başkanlığı görevinden istifa etti. İstifa kararını duyuran Abhazya Devlet Başkanı Yardımcısı Aslan Bartsits, "Kanların dökülmemesi adına, cumhuriyetimizde en azından bir miktar istikrar olması adına Hacimba ilgili belgeyi imzalamayı kabul etti" açıklamasını yaptı.

23:08 -
Haberler Dünya
Son dakika… Abhazya Devlet Başkanı Hacimba istifa etti!

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Abhazya Devlet Başkanı Yardımcısı Aslan Bartsits, Raul Hacimba'nın Devlet Başkanı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SSCB'nin dağılmasını takiben Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’da Devlet Başkanı yardımcısı Aslan Bartsits'ten kritik bir açıklama geldi.

Bartsits, “Kanların dökülmemesi adına, cumhuriyetimizde en azından bir miktar istikrar olması adına (Hacimba) ilgili belgeyi imzalamayı kabul etti” diye konuştu.

Reuters

Belgenin beklemeksizin yürürlüğe girdiğini vurgulayan Bartsits, Hacimba'nın ileride yapılacak seçimlere katılması olasılığı hakkındaysa, “Bunu çözeceğiz” ifadesini kullandı.

Bartsits ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladislav Surkov'un da ‘durumu yatıştırmak için' Abhazya'ya geldiği bilgisini verdi.

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Son güncelleme: 23:14 12.01.2020
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