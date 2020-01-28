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Son dakika… Arnavutluk’ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Balkanların güneyinde bulunan Arnavutluk'ta 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

23:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… Arnavutluk’ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye saatiyle 23:20 sularında başkent Tiran’a 30 kilometre (km) uzaklıkta meydana geldiği bildirilen depremin yerin 10 km altında oluştuğu belirtildi.

Depremin herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

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Son güncelleme: 23:47 28.01.2020
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