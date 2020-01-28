Son dakika… Arnavutluk’ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye saatiyle 23:20 sularında başkent Tiran’a 30 kilometre (km) uzaklıkta meydana geldiği bildirilen depremin yerin 10 km altında oluştuğu belirtildi.

Depremin herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.