Son dakika… Arnavutluk’ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye saatiyle 23:20 sularında başkent Tiran&#8217;a 30 kilometre (km) uzaklıkta meydana geldiği bildirilen depremin yerin 10 km altında oluştuğu belirtildi.. Depremin herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.. İLGİLİ HABERKüba&#039;da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi. . &nbsp;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-arnavutlukta-5-5-buyuklugunde-deprem-5593703","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-arnavutlukta-5-5-buyuklugunde-deprem-5593703","pageType":"yazi","pageIdentifier":5593703,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Arnavutluk&#8217;ta 5.5 bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcnde deprem"});aip('newsArticle', {"identifier":5593703,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-arnavutlukta-5-5-buyuklugunde-deprem-5593703/","headline":"Son dakika&#8230; Arnavutluk&#8217;ta 5.5 bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcnde deprem","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Arnavutluk","Belize","Bo\\u011fazi\\u00e7i \\u00dcniversitesi","deprem","Honduras","Jamaika","Jeoloji","K\\u00fcba","son dakika","son depremler"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/28/iecrop/arnavutluk-mapbox_16_9_1580243864.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1580243140,"datePublished":1580243140,"dateModified":1580244425,"info":"{"seo_news":"false"}"});