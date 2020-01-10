Son dakika… Bilim dünyasını şaşkına çeviren keşif: Horlamanın sebebi bulundu

Milyonlarca insanı etkileyen horlamanın sebebi bulundu… ABD’de gerçekleşen bir araştırma sonucunda horlamanın sebebinin ne olduğuna dair kesin tespitler yapıldı. ABD’nin Philadelphia kentinde bulunan Perelman Tıp Fakültesi’nde görevli Dr. Richard Schwab, dildeki yağın uyku kalitesini etkilediğini ve horlamaya sebep olduğunu duyurdu.

Hastaların sağlık durumlarını ve kilolarını inceleyen bilim insanları kilo veren insanların horlama sorunuyla daha az karşılaşmaya başladığını söylerken Schwab, “Dilimizle konuşuyoruz, dilimizle yemek yiyoruz ve dilimizle nefes alıyoruz. O zaman neden yağ burada depolanıyor. Yağın burada depolanmasının sebebi kesin değil, genetik olabilir ya da çevresel faktörler olabilir. Fakat dilin yağ oranı ne kadar düşükse uykunun iyi olma ihtimali o kadar yüksek” dedi.

“BU KİLİT BİR FAKTÖR”

MR sonuçlarını inceleyen bilim insanları, dildeki yağ oranının azalmasının kilit önemi olduğunu söyledi. Schwab, “Birçok uzman genelde dildeki yağ oranına odaklanmaz. Şimdi biliyoruz ki bu çok kilit bir faktör” dedi. Geçtiğimiz yıllarda, kilolu olmanın, uyku apnesine sebep olduğu ve hatta yağlı bir boyna sahip olmanın da horlamaya sebebiyet verdiği belirtilmişti.

Perelman Tıp Fakültesi’nde gerçekleşen araştırmada 67 kişinin kiloları ve horlama seviyeleri takip edildi. Çiğnerken çalışan çene kaslarının kilo verince ufaldığını hatırlatan bilim insanları esas değişimin dildeki yağlanmanın azalmasıyla gerçekleştiğini duyurdu.