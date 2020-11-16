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Son dakika… Bir aşı daha yüzde 94.5 başarıya ulaştı

BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşıdan sonra ABD merkezli Moderna da geliştirilen Covid-19 aşısının etkili olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada üçüncü faz sonuçlarına göre aşının yüzde 94.5 oranında koruyuculuk etkisi olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:36, 16/11/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Bir aşı daha yüzde 94.5 başarıya ulaştı

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, corona virüsüne karşı geliştirme aşamasında oldukları Covid-19 aşısının üçüncü faz sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

95 katılımcı üzerinde yapılan analizlere göre Moderna’nın geliştirdiği corona virüsü aşısının etkisi yüzde 94.5 oranında. Şirket ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvurarak aşının gelecek haftalarda kullanımına onay çıkması için çalışacağını açıkladı.

Moderna’nın araştırmasında katılımcıların 90’ına plasebo verilirken geri kalan 5 katılımcıya ise corona virüsü aşısı verildi.

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin yönettiği BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği aşıda da yüzde 90 oranında koruyuculuk etkisi bulunuyordu.

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ABD Bilim Corona son dakika
Yayınlanma Tarihi:15:29,
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