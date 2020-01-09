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Bir dönemin yıldızı son haliyle hayranlarını şoke etti

Arnold Schwarzenegger ile rol aldığı 1991 yapımı Terminator 2: Kıyamet Günü isimli filmde "çocuk yıldız" olarak baş rolü üstlenen Edward Furlong'un yılbaşı partisinde çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı. İngiliz basını fotoğrafı manşetlerine taşıyarak, ünlü oyuncunun hayranlarının bu fotoğrafı görünce çok üzüldüğünü yazdı.

Sozcu.com.tr
13:15 -
Haberler Dünya
Bir dönemin yıldızı son haliyle hayranlarını şoke etti

90’lı yıllara damga vuran bilim kurgu-macera filmi serisi Terminator’de rol alarak geniş bir hayran kitlesine sahip olan “çocuk yıldız” Edward Furlong’un bir hafta önce çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı.

Terminator serisinin ikinci filminde Arnold Scharzenegger ile birlikte rol alarak büyük beğeni toplayan Furlong, daha sonra American History X isimli filmde de rol almış fakat uyuşturucu ve alkol bağımlılığı dolayısıyla kariyerinde ve özel yaşamında beklenen sıçramayı yapamamıştı. Birçok dizi ve filmde yan rollerde oynayan Furlong’un yılbaşı kutlaması sırasında çekilmiş bir fotoğrafı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Furlong (soldaki gömlekli), yetişkin filmlerinde rol alarak tanınan Ron Jeremy ile yeni yıla girdi.

Geçtiğimiz yıllarda aile içi şiddet dolayısıyla hapis cezası da alan Furlong’un bir dönem yetişkin içerikli filmlerde rol alan erkek oyuncu Ron Jeremy ile poz vermesi dikkat çekti. Furlong’un aşırı kilo aldığı ve çok yorgun, halsiz ve bitkin gözükmesi hayranlarını endişelendirdi.

Genç yıldız, Arnold Schwarzenegger ile baş rolü üstlenmişti.

42 yaşındaki oyuncunun hırpani kıyafeti ile ilgili hayranları, “Bu çok üzücü. Çok tatlı bir çocuktu” derken bazı sosyal medya kullanıcıları, “Ron Jeremy hiç değişmemiş ama Edward Furlong’u tanımak bir hayli güç oldu” dedi.

Holywood’un parlayan yıldızı olarak bilinen Furlong kariyerinde beklenen noktaya ulaşamadı. Furlong’un rol arkadaşı Arnold Schwarzengger oyunculuk kariyerinin ardından California Valisi olarak görev almıştı.

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Son güncelleme: 13:28 09.01.2020
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