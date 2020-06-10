Son dakika… Çavuşoğlu ve Stoltenberg arasında kritik görüşme!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve genel güvenlik konuları ele alındı. (DHA)

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