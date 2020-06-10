Son dakika… Çavuşoğlu ve Stoltenberg arasında kritik görüşme!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve genel güvenlik konuları ele alındı. (DHA). İLGİLİ HABERHastanenin corona virüsü servisinde skandal görüntüler!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-cavusoglu-ve-stoltenberg-arasinda-kritik-gorusme-5867427","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-cavusoglu-ve-stoltenberg-arasinda-kritik-gorusme-5867427","pageType":"yazi","pageIdentifier":5867427,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; u00c7avuu015fou011flu ve Stoltenberg arasu0131nda kritik gu00f6ru00fcu015fme!"});aip('newsArticle', {"identifier":5867427,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-cavusoglu-ve-stoltenberg-arasinda-kritik-gorusme-5867427/","headline":"Son dakika&#8230; u00c7avuu015fou011flu ve Stoltenberg arasu0131nda kritik gu00f6ru00fcu015fme!","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["D\\u0131\\u015fi\\u015fleri Bakan\\u0131","Libya","mevl\\u00fct \\u00e7avu\\u015fo\\u011flu","NATO","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/10/iecrop/cavus-dha_16_9_1591810390.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":"2020-06-10 19:32:40","datePublished":"2020-06-10 19:32:40","dateModified":"2020-06-10 20:33:14","info":"{"seo_news":"false"}"});