Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Çavuşoğlu ve Stoltenberg arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede, Libya ve genel güvenlik konuları ele alındı.

19:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çavuşoğlu ve Stoltenberg arasında kritik görüşme!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve genel güvenlik konuları ele alındı. (DHA)

İLGİLİ HABERHastanenin corona virüsü servisinde skandal görüntüler!Hastanenin corona virüsü servisinde skandal görüntüler!

Dışişleri Bakanı Libya mevlüt çavuşoğlu NATO son dakika
Son güncelleme: 20:33 10.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more