Son dakika… ‘Corona’ alarmı! Virüs hızla yayılıyor, ölü sayısı artıyor… Türkiye harekete geçti

Çin’in orta kesimlerinde bulunan Wuhan kentinde aralık ayında patlak veren salgın, tüm dünyanın diken üstünde oturmasına yol açtı.

Virüs henüz Türkiye’de görülmedi, ancak dün ABD’ye ulaştığı açıklandı. Yaklaşık 1.4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de yeni yıl bu ay sonunda kutlanacak. Dolayısıyla milyonlarca insanın hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatleri düzenlemesi bekleniyor.

Bu nedenle can almaya hızla devam eden korona virüsünün tüm dünyaya yayılmasından endişe duyuluyor. Virüs şimdiye kadar Çin dışında ABD, Tayland ve Güney Kore’ye yayıldı.

Yetkililerin, “2019-nCoV” olarak anılan virüsün insandan insana geçtiğini resmen açıkladı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ?

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Çin’de ortaya çıkan ‘corona’ virüsünden Türkiye'nin etkilenmemesi için İstanbul Havalimanı'ndaki Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yetkililer, Çin’den İstanbul’a uçuşu olan hava yolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Öte yandan, THY'nin Çin'den İstanbul'a yaptığı seferlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Çin'den İstanbul'a THY'nin yanı sıra Çin Güney Havayolları (China Southern Airlines) ile Sichuan Airlines tarifeli sefer gerçekleştiriyor.