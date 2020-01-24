Son dakika… Corona virüsü Çin’den sonra bir ülkeye daha sıçradı

Reuters’ın haberine göre, Nepal Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mahendra Shrestha, “Çin’de okuyan Nepalli bir öğrencide Corona virüsü tespit edildi” dedi.

Sözcü açıklamasında, öğrencinin Çin’den Nepal’e tatil için geldiğini ve gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Nepal’de Corona virüsünün görülmesinin ardından ülkede önlemler artırıldı. Katmandulu bir yetkili, ülkeye giren kişilere yönelik sağlık taraması yapıldığını açıkladı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle Çin’de 800’den fazla kişinin gözetim altında olduğu belirtildi.

Wuhan kenti de dahil 10 kentte giriş ve çıkışlar durduruldu. Virüs nedeniyle özel bir hastanenin inşa edildiği aktarıldı.

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