Son dakika… Corona virüsü dünya çapında 1 milyon kişiye bulaştı!

Çin’in Wuhan kentinde 2019’un son günlerinde başlayan corona virüsü salgını üç ay gibi kısa bir süre içinde bütün dünyaya yayıldı.

Salgından 3 ay sonra Çin’deki vakalarda hızla düşüş görülürken Avrupa ülkeleri ve ABD’de vaka sayıları yüz binlere kadar çıktı. Son olarak gün içinde açıklanan verilere göre corona virüsünden yaşanan can kaybı 50 bini geçti.

50 binden fazla can kaybının ardından ise 1 milyonuncu vaka da duyuruldu.

Worldometers’daki verilere göre dünyada corona virüsü testi pozitif çıkan 1 milyondan fazla kişi bulunuyor.

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