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Son dakika… Corona virüsü paniği: Bir ülkede daha çıktı

Aralık ayında Çin'de görüldükten kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama geldi... Önceki gün İran'da rastlanan corona virüsünün Lübnan'da ilk kez görüldüğü açıklandı. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği gelişmede, İran'dan gelen bir hastada corona virüsü tespit edildi. Yetkililer hastanın karantina altına alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
16:16 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü paniği: Bir ülkede daha çıktı

Detaylar geliyor…

Çin Haber İran Lübnan son dakika
Son güncelleme: 16:17 21.02.2020
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