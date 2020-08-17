Son dakika… Corona virüsü salgınında son durum: 17 Ağustos’ta korkutan veriler

Corona virüsü salgınıyla ilgili dünyanın farklı bölgelerinden güncel veriler gelirken, özellikle grip mevsiminin yaklaşmakta olduğu bölgelerde hem vaka hem de ölüm sayısının azalmak bir yana artış göstermesi uluslararası kamuoyunu endişelendiriyor…

4 Ağustos’tan beri günlük vaka sayısının 1000’in üzerinde seyrettiği Türkiye’de dün de 1.192 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Özellikle son günlerde vaka sayısının artış gösterdiği Türkiye’de dün açıklanan verilerde bir nebze de olsa düşüş gözlenirken 16 Ağustos’ta Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 19 olduğu belirtildi.



Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de toplam vaka sayısı 249.309’a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 5.974’e yükseldi.Ağır hasta sayısı ise 679 olurken zatürre oranı yüzde 7.6 olarak gerçekleşti. Dünkü test sayısı 65,956, iyileşen sayısı 997 oldu.

Türkiye’de Mart ortalarına doğru ilk vaka tespitinin yapıldığı corona virüsü salgınında önlemlerin etkisiyle 800’lü seviyelere kadar gerileyen günlük yeni vaka sayısı, önlemlerin gevşetildiği 1 Haziran’dan sonra tekrar artış trendine girmişti.

ABD’DE GRİP MEVSİMİNDEN ÖNCE ŞOK

Neredeyse her 4 corona virüsü vakasının 1’inin tespit edildiği ABD’de corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 170 bini geçti… ABD Başkanı Donald Trump’ın salgına geç müdahale etmesiyle birlikte corona virüsünün merkez üssü haline gelen ABD’de hem vaka hem de ölüm sayısı hızla artmaya devam ediyor.

Resmi verilere göre ABD’de son 24 saat içerisinde yaşamını yitirenlerin sayısı 483’e çıktı. Özellikle Florida, Teksas ve Louisiana eyaletlerinde ölüm sayısının artış gösterdiği belirtildi.

Yaklaşık 5.4 milyon corona virüsü vakasının tespit edildiği ABD’de Hawaii, Güney Dakota ve Illionis eyaletleri haricinde vaka sayısının düştüğü açıklanırken, ABD’li yetkililerin grip mevsimi öncesinde vaka sayısının artmasından endişe ediyor. ABD Ulusal Hastalık Kontrol Merkezleri Direktörü Robert Redfield, “Grip sezonunun başlamasıyla birlikte ABD, en kötü düşüşünü yaşayabilir. Corona virüsüyle mücadeleye zarar verecek.

ABD Sağlık Verileri ve Değerlendirme Enstitüsü, Covid-19 modeli geliştirerek bu şekilde devam edilmesi durumunda Aralık ayına kadar 300 binden fazla insanın öleceğini öngördü. Hastanelere gidenlerin sayısının da yüzde 75 artacağı öngörüldü.

KRİTİK AY EYLÜL

Bolivya’da da corona virüsü vaka sayısı 100 bini geçti. Bolivya Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada Eylül ayında vaka sayısının yükseleceğini açıklarken, corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 4.058’e çıktı.

Mart ayında ilk vakaların tespit edildiği Bolivya’nın Sağlık Bakanlığı’nda görevli Rene Sahonero, “Vakalar hızla artıyor. Bu ayın sonunda vaka sayısı 130.000 ile 150.000’e çıkabilir” dedi. Sahonero, özellikle vakaların son dönemde genel seçimlerin iptali için başlatılan halk ayaklanmasıyla birlikte arttığına dikkat çekti.

Corona virüsü salgınının çıkış noktası olarak bilinen Çin’de bugün de 22 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Son dönemde vaka sayısının hızla arttığı ülkede, vakaların Temmuz ayının ortasından beri yükseldiği Şincan bölgesinde ilk kez yeni vaka tespit edilmedi.

Çin’de önceki gün 19 yeni vaka tespit edildiği açıklanırken, vakaların hepsinin ülke dışından geldiği de belirtildi. Öte yandan semptom göstermeyen vaka sayısının da 37 olduğu belirtilirken, önceki gün bu sayı 16’ydı.

Resmi verilere göre Çin’de toplam vaka sayısı 84.849 olarak kayıtlara geçerken, ülke genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 4.634’e çıktı.

BİR GÜNDE 4448 POZİTİF VAKA

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Meksika’da son 24 saat içerisinde 4.448 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Ülkede bir günde 214 insanın salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada enfekte olan hasta sayısının açıklanan sayıdan çok daha yüksek olabileceği vurgulanırken, Meksika genelinde 522.162 vaka ve 56.757 ölüm gerçekleşti.

EN ÖLÜMCÜL GÜN

Corona virüsü salgınında ikinci dalgayı en çok hisseden ülkelerden olan Avustralya’nın kalabalık eyaleti Victoria, tarihinin en ölümcül gününü yaşadı…

Resmi verilere göre Victoria’da son 24 saat içerisinde 25 insan Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Victoria’da 282 insanda corona virüsü tespit edildi.

Ülkede önceki gün 16 insan yaşamını yitirmiş, 279 yeni vaka tespit edilmişti. Victoria’da daha önce en çok ölümün yaşandığı günde 21 insanın öldüğü kayıtlara geçmişti.

DURUM PARLAK DEĞİL

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun corona virüsü salgınına müdahale etmekte geciktiği Brezilya’da da durum çok parlak değil… Corona virüsü salgınının en çok olduğu ülkelerin başında gelen Brezilya’da 620 insanın yaşamını yitirdiği ve 23.101 yeni vaka tespit edildiği kayıtlara geçti.

ABD’nin ardından corona virüsü salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya’da resmi verilere göre 3.340.197 vaka var. Ülkede Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 107.852 olarak kayıtlara geçti.

HİNDİSTAN’DA ÖLÜ SAYISI 50.000’İ GEÇTİ

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen üçüncü ülke konumundaki Hindistan’da da Covid-19 yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 50.000’i geçti… Ülkede son 24 saat içerisinde 900’den fazla vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 2.6 milyona çıktı.

Corona virüsü yüzünden son 1 gün içerisinde 941 insanın yaşamını kaybettiği belirtilirken, ülke genelinde corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 50.921’e çıktı.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde resmi verilere göre 2.6 milyondan fazla hasta bulunuyor. Hindistan bu sayı ile birlikte ABD ve Brezilya’nın arkasından geliyor.

KORKUNÇ PATLAMANIN ARDINDAN VAKA ARTTI

Geçen haftalarda başkent Beyrut’un liman bölgesinde 2.750 tonluk amonyum nitratın patlamasıyla son yılların en korkunç felaketini yaşayan Lübnan’dan korkutan açıklamalar geliyor…

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, binlerce insanın evsiz kaldığı patlamanın ardından Covid-19 vakalarında ciddi bir artış olduğunu duyurdu. Hassan, “Bugün ülke genelinde bir uyarıda bulunuyoruz ve ülkeyi iki hafta içerisinde kapatma cesaretini göstermemiz gerek” dedi.

Lübnan’da pazar günü 439 yeni vaka kayıtlara geçtiği belirtilirken, sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarının uygulanıp uygulanmayacağına dair bir açıklama yapılmadı.