İtirazlara rağmen açılmıştı: Striptiz kulübünde 550 insana corona virüsü bulaştı

Kanada’nın en kozmopolit kentlerinden olan Toronto’da bir sağlık felaketi yaşanıyor… Sağlık çalışanlarının ve uzmanların itirazına rağmen açılan Toronto’nun ünlü gece kulübü Brass Rail Tavern’de corona virüsüne karşı yeterli önlem alınmaması sonucunda yaklaşık 550 erkeğe corona virüsü bulaştığı ortaya çıktı.

Şehrin en çok bilinen striptiz ve gece kulüplerinden olan Brass Rail Tavern, Ağustos ayının başında tekrar açılmıştı. Mekanda çalışan bir kişide corona virüsü tespit edildiği açıklanırken, bu kişinin Ağustos başında dört kez mesai yaptığı da kayıtlara geçti.

Sağlık çalışanları o saatler arasında işletmeye giden kişilerin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışırken bu durum sağlık görevlilerinin ve uzmanların tepkisini çekti. Toronto Üniversitesi’nde görevli bulaşıcı hastalıklar profesörü Andrew Morris, “Bu insanların yarısı sahte kimlik ve bilgiyle mekana girmiş olmalı ve bu insanları bulmak çok zor” dedi.

Torontolu sağlık yetkilileri, yapılan incelemeler sonucunda Brass Rail Tavern’in sağlık önlemlerine ve protokollere uymadığını tespit etmişti. Sosyal mesafe kurallarına ve maske takma yasağına uyulmadığını açıklayan yetkililer bu şartların sağlanamadığı durumlarda pleksiglas ile müşteri ile çalışan arasındaki mesafenin önlenmediğini de duyurdu.