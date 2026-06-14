Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın Fenebrahçe’den kiralık olarak kadrosuna katığı Cengiz Ünder sarı lacivertlilere geri döndü. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe formasıyla bireysel idman yaparkenki görüntüsünü paylaştı. BEŞİKTAŞ OPSİYONU KULLANMADI Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol atarken 4 de asist yapmıştı. Beşiktaş'ın geçen sezon kiraladığı Cengiz Ünder için 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Bonservisi Fenerbahçe'de olan Cengiz Ünder'in, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. İşte o paylaşım:

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