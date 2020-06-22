Son dakika… Corona virüsü salgınında vakalar 9 milyonu aştı

Corona virüsü salgınında bir eşik daha aşıldı. Salgının başlamasından yaklaşık 6 ay geçtikten sonra virüsün bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 9 milyonu aştı.

Oldukça ölümcül olan ve dünyanın büyük bir kısmını evlerine kapanmak zorunda bırakan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede sağlık sistemi çöktü ve on binlerce ölüm yaşandı.

En çok ölüm 122 bin ile ABD yaşanırken salgını en az ölümle sürdüren Almanya, Türkiye, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler virüs ile mücadelede örnek gösterilen ülkeler arasına girmiş durumda.

TEST VE SOSYAL MESAFE

Son haftalarda Brezilya, Rusya ve Hindistan gibi nüfusu yüksek olan ülkelerde artan vaka ve ölümler endişeleri artırıyor.

Dünya genelinde şu ana kadar 470 binden fazla kişi corona virüsü yüzünden hayatını kaybetti.

5 milyona yakın kişi ise hastalığa yakalanmasına rağmen sağlığına kavuşmayı başardı.

Dünya Sağlık Örgütü virüs ile mücadele eden bütün ülkeleri daha fazla test yapmaya ve sosyal mesafe kurallarını iyi uygulamaya çağırıyor.

AŞILAR YIL SONU

Başta İngiltere olmak üzere ABD, Almanya ve Çin’de corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları sürüyor.

İngiliz bir firma birçok ülke ile aşıları sonbaharın sonunda teslim etmek üzere anlaşma sağladığını duyurmuştu.

Çin’de ise klinik deneylerin ikinci fazına geçildiği belirtilmiş ve aşının yıl sonunda kullanıma sunulabileceği ifade edilmişti.

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