Son dakika… Corona virüsünde rakamlar korkunç: Her dakika ölü sayısı artıyor!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bugün yapılan açıklamada sadece tek bir günde 73 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, toplamda 563 kişinin yaşamını yitirdiğini doğrularken, 5 Şubat’ta corona virüs görülen hasta sayısının da 3.694 arttığını belirtti.

Resmi rakamlara göre 5 Şubat itibariyle corona virüsü tespit edilen hasta sayısı 28.018’e çıktı. Bu rakamlara göre corona virüs vakası rastlanan hasta sayısı sadece pazartesi gününden beri yüzde 35 arttı. Pazartesi günü corona virüsü teşhisi konulan hasta sayısı 20.438’di.

Özellikle salgının patlak verdiği Wuhan’ın bağlı olduğu Hubei bölgesindeki hastanelerin yetersiz kaldığı açıklandı. New York Times gazetesi, çok sayıda hastanın aşırı dolu hastanelere alınmadığı ve yeterli miktarda yatak, sedye ve test kitinin bulunmadığını okurlarına duyurdu.



YOLCU GEMİSİ KARANTİNAYA ALINDI

Corona virüsü paniği devam ederken, Diamond Princess isimli cruise gemisi Tokyo’nun güneyine demirledi. İçerisindeki 10 yolcuda corona virüsü tespit edilen Diamond Princess isimli yolcu gemisi karantina altına alındı.

Genelde Asya’da seyreden ve bu bölgede turlara katılan yolcu gemisinde incelemelerin devam ettiği açıklandı.

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Geçtiğimiz günlerde İtalya'da bir yolcu gemisi, Çinli iki turistte virüs belirtileri görülmesi üzerine karantina altına alınmış, aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu yolcular tek tek taramadan geçirilmişti.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muıhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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