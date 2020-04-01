Son dakika… Corona virüsünde son durum: İtalya düzlüğü gördü

Güncel verilere göre corona virüsü vaka sayısı dünya çapında 859 bine çıkarken ölüm sayısı da 42.327’ye fırladı… Aralık ayında Çin’de başladıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsünü yenmeyi başaran hasta sayısı da resmi rakamlara göre 178 bin seviyesinde. 105 bin vakanın görüldüğü ve 12.428 kişinin öldüğü İtalya’dan kritik bir açıklama geldi.

Corona virüsüne bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ülke olan İtalya’da yetkililer düzlüğü gördüklerini açıkladı. İtalyan Ulusal Sağlık Enstitüleri Başkanı Dr. Silvio Brusaferro, salgının en sert vurduğu ülkede yeni vaka sayısının yavaşlamaya başladığını açıkladı.

Corona virüsü salgını dolayısıyla 3 haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkenin üst düzey ismi, “Fakat bu trende rağmen sokağa çıkma yasağını kaldırmak için çok erken. Grafikteki eğri bizim düzlükte olduğumuzu gösteriyor. Fakat bu düzlük, zirveyi gördüğümüz anlamına gelmiyor. Eğer her gün maksimum dikkatimizi vermeye devam edersek azalmayı göreceğiz demektir” dedi.

Fakat Brusaferro, salı günü yaşamını yitirenlerin resmi rakamlardan çok daha fazla olduğunu söyledi. Brusaferro, “Resmi ölüm rakamları evlerinde ölenleri ya da bakım evlerinde yaşamını yitirenleri kapsamıyor” ifadesini kullandı.

İtalya’da dün gece açıklanan resmi rakamlara göre ülke genelinde 4053 yeni vaka görülürken önceki gün bu sayı 4050’ydi.

ÇİN’DE DURUM İYİYE GİDİYOR

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bugün yapılan açıklamada 36 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer vakalardan biri haricinde hepsinin yurt dışı teması kaynaklı olduğunu açıklarken, son 24 saat içerisinde 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Çin yönetimi yeni uygulama ile semptom göstermeyenleri de doğrulanmış corona virüsü vakası olarak tasniflendirmeye başlamıştı. Yeni sistem kapsamında semptom göstermeyen 130 kişinin de listeye eklendiği belirtildi.

ALMANYA’DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Corona virüsü salgınına en iyi müdahale eden ülkelerden biri olarak gösterilen Almanya’da vaka sayısındaki artış sürüyor… Önceki gün 4 bin 615 vaka görülen Almanya’da dün 5.453 vaka görüldü. Robert Koch Enstitüsü’nün resmi verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 67.366’ya çıktı.

Almanya’da son 24 saatte yaşanan ölüm sayısı da 149 arttı. Resmi rakamlara göre Almanya’da 732 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKMENİSTAN’DAN CORONA VİRÜSÜNE YASAK

Eski Sovyet ülkesi Türkmenistan, medya kuruluşlarına bir yasak getirdi… Sınır Tanımayan Gazeteciler isimli kuruluşun aktardığı bilgiye göre Türkmenistan yönetimi corona virüsü ifadesinin kullanılmasını yasakladı.

Haberde ayrıca okul, hastane ve iş yerlerine asılan sağlık broşürlerinden corona virüsü ifadesinin çıkarıldığını duyurdu. 44 binden fazla vakanın tespit edildiği İran’ın komşusu olan Türkmenistan’da şu an resmi rakamlara göre hiç corona virüsü vakası yok.

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Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler kuruluşu Türkmenistan’da maske ile dolaşanların ya da corona virüsü hakkında konuşanların sivil polisler tarafından gözaltına alındığını iddia etti.

TRUMP’TAN KRİTİK 2 HAFTA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump Amerikalıların önümüzdeki zor zamanlara hazır olmasını isteyerek “iki zor hafta bizi bekliyor” dedi. Ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek New Jersey’de sadece 29 kişi öldüğünü diğer yerlerde daha yüksek ölüm oranı olduğunu ifade etti. ABD Halkının dayanıklılığının test edileceğini ifade eden Trump, “Bu zamanlar tüm Amerikalıların bir araya gelme zamanı” dedi. “Doktorların ve hemşirelerin hastaneye gidişlerini gördüm Savaşa gider gibiydiler ve çok cesurdular” diyen Trump “onlara sadece inanılmaz insanlar olduklarını söylemek istiyorum ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı’nın corona virüsle mücadele ekibindeki yetkililer şu an uygulanan önlemlerin devam etmesine rağmen ölüm sayısının 100 bin ile 240 bin arasında olacağını duyurdu.

DÜN EN ÖLÜMCÜL GÜN YAŞANDI

Corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayısı artarken, resmi verilere göre 31 Mart 2020 en ölümcül günlerden biri oldu… Fransa, İtalya, İspanya, Rusya ve İngiltere’de corona virüsüne bağlı ölüm sayısı en yüksek seviyedeydi.

İngiltere’de corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 381 artarak 1408’e çıktı. Bu oran günlük bazda yüzde 27’lik bir artışa denk geldi.

İtalya’da da ölüm sayısı 837 arttı.