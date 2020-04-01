Son dakika… Türkiye’de de uygulanan corona önlemi ile ilgili korkutan uyarı

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsüne karşı hükümetler ve yerel yönetimler çok sert önlemler alıyor… Salgının yayılmasını azaltmak için Türkiye’de de sıklıkla kullanılan bir uygulama olan dezenfekte işlemi dünyada da sık sık gündeme geliyor.

Özel kostümlü belediye çalışanları Türkiye’nin birçok kentinde sokakları, alışveriş merkezlerini ve sıklıkla kullanılan yerleri dezenfekte ederken ajanslar tarafından görüntülenirken, Dünya Sağlık Örgütü’nden bu konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan ve çalışmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü’yle koordineli bir şekilde çalışan Küresel Salgın Hastalık Uyarı ve Tepki Ağı’nda görevli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dale Fisher, yerel yönetimlerin uyguladığı dezenfekte işlemini eleştirdi.

Fisher, “Birçok ülkede kostümlü görevlilerin etrafa dezenfektan sıkması ok saçma bir görüntü. Ben bunun salgınla mücadele etmede bir faydası olduğunu düşünmüyorum ve hatta insanlara zarar verdiğini düşünüyorum. Bu virüs uzun süre hayatta kalmıyor ve insanlar da genelde yere elleriyle dokunmuyor” dedi.

Asya Pasifik Klinik Mikrobiyoloji Topluluğu’nda görevli olan Paul Tambyah da el yıkmanın bu tür dezenfektan işleminden daha faydalı olduğunu söyledi. Reuters’a konuşan Tambyah, “Bunu yapmak ucuz ve gözle görülür bir şey olduğu için rahatlatıcı ama kişisel ve çevresel hijyene önem vermek muhtemelen daha etkili olacaktır” dedi.

“SU PÜSKÜRTMEK DAHA ETKİLİ”

Malezya Sağlık Bakanlığı’nın eski direktörü yardımcısı olarak çalışan Christopher Lee ise Reuters’a, “Yolları dezenfekte etmek açıkça etkili bir yöntem değil. Bu kaynakların ve insan gücününü boşa harcanmasıdır” dedi. Endonezya Üniversitesi’nde görevli kamu sağlığı alanında uzmanlaşan profesör Wiki Adisasmito da, “Bu dezenfektanlar cilde iyi değil. Eğer göze ve ağza gelirse rahatsızlık çıkarabilir” dedi.

Singapur’daki Mount Elizabeth Hastanesi’nde çalışan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Leong Hoe Nam, “Bu tür uygulamalar dikkat çekici olabilir fakat virüsü kontrol altına almada etkili değil. Etrafa su püskürtmek ve insanların evlerinde kalmalarını sağlamak daha etkili bir yöntem olur” dedi.