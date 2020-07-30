Son dakika… Corona virüsünde son durum: Vaka sayısı 17 milyonu geçerken Türkiye’de büyük değişim

2019 yılının son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde tespit edildikten çok kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alarak dünya çapında korku yaratan corona virüsü ile ilgili peş peşe açıklama ve kararlar uluslararası kamuoyuna duyuruldu.

Resmi verilere göre dünya çapındaki vaka sayısı 17 milyonu geçerken, Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 670 bine çıktı. İşte Türkiye’de ve dünyada corona virüsü gündemi:

TÜRKİYE’DE GÜNLÜK TABLO DEĞİŞTİ

Corona virüsü ile ilgili dün gece bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verileri kamuoyuna aktardı. Bakan Koca, günlük corona virüsü tablosunda bazı verilerin başlıklarını ve isimlendirmelerini değiştirdiklerini duyurdu.



Bakan Koca, “Bilim Kurulumuz günlük corona virüsü tablosunda bazı veri açıklamaları için başlık ve adlandırma değişikliğine gitme konusunu ele almıştır. Uluslararası karşılaştırmalarda kolaylık sağlanması amacı taşımaktadır. Entübe edilmiş veya henüz entübe edilmemiş de olsa kan oksijen düzeyi belli düzeyin altına düşen hastaları ağır hastalar olarak duyurmaya devam edeceğiz. Zatürre oranlarını da sizlerle paylaşacağız” ifadesini kullandı.



Corona nedeniyle son 24 saat içerisinde 14 kişi hayatını kaybederken, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 228.924'e, toplam vefat sayısı da 5.659'a yükseldi. Paylaşılan güncel verilere göre 996 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 212 bin 557'ye çıktı. Tabloda ağır hasta sayısının 542 olduğu belirtilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 9,4 olduğu belirtildi.

ABD’DE ÜÇ BÜYÜK EYALETTE KAOS

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ve hastalıkla dalga geçerek geç müdahale eden Başkan Donald Trump’a olan güven ve desteğin ciddi bir şekilde düştüğü ABD’de hem vakalar hem de ölüm sayıları hızla artmaya devam ediyor…

Reuters’ın elde ettiği verilere göre ABD’nin üç büyük eyaleti California, Florida ve Teksas’da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısında rekor kırıldı. ABD’de son 11 gün içerisinde 10 binden fazla insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtilirken, bunun Haziran ayındaki artıştan çok daha yüksek olduğu belirtildi. Haberlerde, ABD’deki vaka sayısının da ölüm oranı gibi hızlı bir şekilde arttığı kaydedildi.

California’da son 1 gün içerisinde 185 insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken, Florida’da bu sayı 217 ve Teksas’ta da 311 olarak kayıtlara geçti. ABD’de daha önce sadece New York ve New Jersey eyaletlerinde bir günde 300’den fazla insanın yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Güncel verilerle birlikte ABD’de corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 150.000’i geçti.

California, Teksas ve Florida’nın ABD nüfusunun yüzde 27’sine ev sahipliği yapması dikkat çekici bir detay olarak öne çıkarken, geçen hafta 23 eyalete Covid-19’a bağlı ölümlerde 23 eyalette artış yaşanırken bu hafta genelinde 27 eyalette artış yaşandığı dikkat çekti. Bu üç eyalette vaka sayısının da hızla arttığı belirtildi.

BREZİLYA’DA 24 SAATTE 69 BİN İNSAN ÖLDÜ

Corona virüsü salgınını önemsemeyen bir diğer liderin yönettiği Brezilya’da da vaka ve ölüm oranında korkutucu bir artış yalandı… Brezilya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 69.704 insanda corona virüsü tespit edilirken 1.595 insanın da virüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi.

60 binden fazla vakanın ülke tarihinde bir ilk ve en yüksek sayı olduğu açıklandı.

ABD’nin ardından corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülke haline gelen Brezilya’da vaka sayısı 2.5 milyonu geçerken 90 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği açıklandı.

AVRUPA’DA SALGIN HIZ KAZANIYOR

Corona virüsü salgınına müdahale ettikten sonra bulaşma hızını yavaşlatan Avrupa ülkelerinde sınırların açılması ve sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesiyle birlikte ciddi bir artış yaşanıyor… Fransa, İspanya, Belçika, Lüksemburg ve Hırvatistan’da vaka sayısındaki artış yetkilileri harekete geçirdi.

Son 24 saat içerisinde 1392 insanda vaka tespit edilen Fransa’da Sağlık Bakanı Olivier Veran, “Corona virüsüyle mücadele uzun olacak fakat eğer insanlar sosyal mesafe kurallarına uyarsa ikinci bir karantina uygulamasına geçilmez” dedi. Son 1 aydaki en yüksek günlük vaka sayısını açıklayan Fransız yetkililer, “Yoğun bakımdaki hasta sayısında düşüş olsa da salgında artış tespit edildiğini görüyoruz” dedi. Fransa’da son 24 saat içerisinde 15 insanın yaşamını yitirdiği açıklanırken, ülkede salgının başladığı günden beri yaşamını yitirenlerin sayısı 30.223 olarak kayıtlara geçti.

Corona virüsü salgınının en sert vurduğu Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya’da da son 24 saat içerisinde 1.153 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. İspanya Sağlık Bakanlığı, vaka sayısındaki artışın sürdüğünü duyururken, ülke genelindeki vaka sayısı 282.641’e fırladı.

AYLAR SONRA İLK VAKA

Corona virüsünün yayılmasını durdurmayı başaran ve salgına karşı zaferini ilan eden Vietnam’da korkutucu bir olay yaşandı… Başkent Hanoi ve Ho Chi Minh City başta olmak üzere birçok bölgede vaka sayıları ortaya çıktı.

Birçok bölgedeki barlar ve işletmeler kapatılırken Hanoi’nin Belediye Başkanı Nguyen Duc Chung, “Bütün toplantılar ve geniş katılımlı etkinlikler yasaklandı. Bir an önce harekete geçmeliyiz ve hızlı davranmalıyız” dedi.

AVUSTRALYA’DA REKOR KIRILDI

Corona virüsü salgınının artış gösterdiği bir diğer ülke de Avustralya… Avustralya’da son haftalarda büyük bir artışın yaşandığı Victoria eyaletinde 723 insanda corona virüsü vakası tespit edildi… Avustralya’nın en kalabalık ikinci eyaletinde bu güne kadar 9.998 insanda vaka tespit edilirken bu sayı ülke genelindeki toplam vaka sayısının da yüzde 60’ına denk geliyor. Bugün açıklanan 723 günlük vaka ülke tarihindeki en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti.

Eyalette 5.385 aktif vaka bulunurken bunların yüzde 80’inden fazlasının Melbourne’da olduğu kaydedildi.