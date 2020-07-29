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Son dakika… Almanya’dan corona virüsü aşısı açıklaması: 2021’in ortasına kadar kullanılmayacak

Almanya Araştırma Bakanı Anja Karliczek corona virüsü aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu... Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip ülkede vaka sayısının artış göstermesini değerlendiren Karliczek, "Corona virüsü aşısının gelecek yılın ortasına kadar yaygın hale gelmesi olası görülmüyor" dedi.

Sozcu.com.tr
13:11 -
Haberler Dünya
Son dakika… Almanya’dan corona virüsü aşısı açıklaması: 2021’in ortasına kadar kullanılmayacak

Corona virüsüyle mücadele kapsamında üç şirkete fon sağlayan Almanya’nın Araştırma Bakanı Anja Karliczek açıklamalarda bulundu. Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip ülke olan Almanya’da vaka sayısının son dönemde artış göstermesiyle ilgili konuşan Karliczek düzenlenen basın toplantısında, “Bir mucize olmasını beklemiyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uymaya ve maske takmaya devam edelim ki Almanya’nın pandemiyi kontrol altına almada son haftalarda elde ettiği kazanımları çöpe atma riskini ortadan kaldıralım” dedi.

Karliczek, “Aşıların toplumun geneline en erken gelecek yılın ortasında hazır olacakmış gibi geliştirildiğini düşünmeye devam edelim. Almanya’nın desteklediği üç aşıda da umut var fakat bu tür testlerde her zaman bir sıkıntı olabilir. Etkili bir aşı olması başka bir şey insanların kullanmak isteyeceği ve güvenli bir aşı olması başka bir şey” dedi.

Dünya çapında 16.8 milyondan fazla vakanın görüldüğü corona virüsüyle mücadele kapsamında dünyanın farklı bölgelerinde 150’den fazla aşı geliştiriliyor. Almanya, 206 binden fazla vaka ve 9 binden fazla Covid-19’a bağlı ölüm ile Avrupa’daki diğer ülkelere oranla corona virüsünden daha az etkilendi.

Son güncelleme: 13:18 29.07.2020
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