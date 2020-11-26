Son dakika… Corona virüsünde vaka sayısı 60 milyonu geçti, Türkiye gündemde

Corona virüsü salgını enfeksiyon hızı ve öldürücülüğünden hiçbir şey kaybetmeden hızla yayılmaya devam ediyor… Johns Hopkins Üniversitesi’nin resmi kaynaklardan elde ettiği verilere göre küresel çapta corona virüsü vaka sayısı 60 milyonu geçerken işte corona virüsü salgınında son durum:

– Kısa bir süre önce Avrupa’da corona virüsü salgınının merkez üssü olan İtalya’da vaka sayısının tekrar artmasıyla birlikte panik başladı… Sicilya’da yetkililer Küba hükümetine başvuruda bulunarak yaklaşık 60 sağlık çalışanı ve doktorun bölgede görev yapması çağrısında bulundu. Özellikle ülkede ikinci dalga sırasında hastanelerde sağlık çalışanı sıkıntısı yaşandığı belirtildi. İtalyan la Repubblica, başvurunun Küba’nın İtalya Büyükelçiliği’nde yapıldığını duyurdu.

– Corona virüsü salgınının en yaygın olduğu bölgelerden biri olan Amerika’da vaka sayısı büyük bir ivmeyle artıyor… Son 7 günde vaka sayısının 1.5 milyondan fazla artması bölgede panik yarattı. Salgın başladığı günden beri en yüksek haftalık vaka sayısının kayıtlara geçtiğini duyuran Dünya Sağlık Örgütü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da vaka sayısının hızla arttığı vurgulandı. ABD’de günlük ölüm sayısı 2.157’ye ulaştı. Bu verilere göre her 40 saniyede bir ABD’li yaşamını yitirirken, Mayıs ayından beri ilk kez günlük ölüm sayısı 2.000’i geçti.

BLOOMBERG VE FT YAZDI

– Almanya’da salgının başladığı günden beri en yüksek günlük ölüm sayıları açıklandı… Resmi verilere göre Almanya’da son 24 saat içerisinde 410 insan yaşamını yitirdi. Bu verilerin Almanya Başbakanı Merkel’in 16 federal eyalet ile yaptığı kritik zirveden sonra gelmesi dikkat çekti. Almanya’da Noel ve yeni yıl kutlamalarına sınırlamalar getirildi.

– Türkiye’de dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın asemptomatik vakaların dahil edildiği güncel verileri açıklaması uluslararası gündemin tartıştığı konulardan biri oldu. Başta Bloomberg ve Financial Times olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşu Türkiye’deki vakaların ani yükselişini okurlarına duyurdu. Reuters haber ajansı, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Temmuz ayından bu yana ilk kez açıklanan ve asemptomatik vakaların dahil edildiği veriye göre, Türkiye‘de 25 Kasım’da günlük vaka sayısını 28,351 olduğunu söyledi. Koca dün akşam yaptığı açıklamada semptom gösteren günlük hasta sayısının ise 6,814 olduğunu belirtti” ifadesini kullandı.



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