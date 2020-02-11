Son dakika… Corona virüsünü Avrupa’ya yayan adam ortaya çıktı: Karantina altına alındı

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan ve sadece haftalar içerisinde küresel bir paniğe sebep olan corona virüsünde ölen ve tedavi altına alınanların sayısı artmaya devam ediyor… Çinli makamlar tarafından yapılan sayıda ölü sayısı 1018’e çıkarken Avrupa’da da birçok ülke teyakkuza geçti.

İngiliz basını, başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerine virüsü yayan kişiyi bugün resmen açıkladı. İngiltere’nin turistik bölgesi Hove’da yaşayan iş insanı Steve Walsh’ın corona virüsünü Singapur’da kaptıktan sonra Avrupa’ya getirdiği ve burada farkında olmadan 11 kişiye bulaştırdığı ortaya çıktı.

Evli olduğu açıklanan Steve Walsh’ın karantina altına alındığını açıklayan Daily Mail gazetesi, “Bir konferansa katılmak için gittiği Singapur’da corona virüsü bulaştı. 5 gün içerisinde hastalığı yendi fakat günlük yaşama geri döndüğünde hastalığı başkalarına bulaştırdı. O bir süper bulaştırıcı” ifadesini kullandı.



SİNGAPUR DÖNÜŞÜ FRANSA’YA GİTTİ

Walsh’ın Singapur’dan döndülten sonra Fransa Alplerine giderek tatil yaptığını hatırlatan gazete, iş insanının daha sonra İngiltere’ye dönerek Hove’da bir bara gittiğini ve daha sonra da yoga dersi aldığını yazdı. Daily Mail’deki haberde, “Fransız Alplerine gitti ve orada hastalığı başka insanlara bulaştırdı. Bunlar arasında kayak merkezinin sahibi Bob ve Catriona Saynor ve 9 yaşındaki çocukları da vardı” ifadesi kullanıldı.

İki çocuk babası olan Walsh, “Hastalandığımı anlayınca hemen aile hekimine gittim ve yetkililere haber verdim. Bana otelde izole bir oda ayırdılar. Son haftalarda bana destek mesajı veren ve yanımda olduğunu söyleyen arkadaşlarım, ailem ve iş arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.