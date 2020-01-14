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Son dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan çok sert Hafter açıklaması

Hafter'in dün Moskova'da gerçekleşen Libya zirvesinden barış anlaşması imzalamadan ayrılmasına Ankara'dan zehirzemberek açıklama geldi. Reuters'ın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Hafter'in barış mutabakatı imzalamaması, orada kimin savaş isteyip kimin barış istediğini ortaya koyuyor" açıklamasına yer verildi.

11:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan çok sert Hafter açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Türkiye’nin önderliğinde dün Moskova’da gerçekleşen Libya zirvesinde, General Halife Hafter’in anlaşma imzalamadan ayrılması sonrasında çok sert açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Libya’da kim barış istiyor, kim savaş istiyor ortaya çıktı. Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin anlamı olmaz. Şu anda bu metni imzalamayacaklar” dedi.

AKAR: UMUT VAR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Libya zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, “Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız. Umut var. Dünyanın sonu mu geldi. Hem Libya hem İdlib’de siyasi bir çözümle oradaki sükunun sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Akan kanın durması umudumuz” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 12:17 14.01.2020
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