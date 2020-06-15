Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden somon balığı iddiasıyla ilgili flaş açıklama!

Dr. Ryan, Pekin’de baş gösteren yeni vakaların merkezi olarak gösterilen marketler için yaptığı açıklamasında, salgının marketlerden yayılıp yayılmadığının henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Somon balığı ithalatı ve paketlemesi ile virüsün bu marketlerde yayıldığı tezini de değerlendiren Ryan, iddialar ile ilgili kesin delillerin elde edilemediğine dikkat çekti.

Ryan ayrıca Pekin’deki yeni salgına neden olan corona virüsünün genetik diziliminin kendilerine de gönderilmesi konusunda Çin’li yetkililere çağrıda bulundu.

GIDA PAZARI ASYA’NIN EN BÜYÜKLERİNDEN

Başkent Pekin’de görülen yeni vakalar üzerine okullar yeniden kapatıldı ve şehrin birçok bölgesinde kontrol noktaları oluşturuldu.

Asya’daki en büyük toptan gıda pazarından yayıldığı iddia edilen yeni salgının önüne geçebilmek için Çin, gıda pazarıyla ilgili herkesin test edilmesi emrini verdi.

Ülke medyası, bölgedeki pazara getirilen somon balıkları ya da bunların paketlenmesinde yaşanan hijyen sorunları sonucunda, ülkede ikinci dalga corona virüsü salgını yaşanabileceğini belirten haberlere yer verilmişti.