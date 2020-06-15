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Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden somon balığı iddiasıyla ilgili flaş açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in başkenti Pekin'de tekrar yayılmaya başlayan corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. DSÖ yetkilisi Dr. Mike Ryan, yeni salgının merkezinin somon balığı ithalatı ve paketlemesi yapılan marketlerden kaynaklandığı iddiasının henüz kesinlik kazanmadığını ifade etti.

19:41 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden somon balığı iddiasıyla ilgili flaş açıklama!

Dr. Ryan, Pekin’de baş gösteren yeni vakaların merkezi olarak gösterilen marketler için yaptığı açıklamasında, salgının marketlerden yayılıp yayılmadığının henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Somon balığı ithalatı ve paketlemesi ile virüsün bu marketlerde yayıldığı tezini de değerlendiren Ryan, iddialar ile ilgili kesin delillerin elde edilemediğine dikkat çekti.

Ryan ayrıca Pekin’deki yeni salgına neden olan corona virüsünün genetik diziliminin kendilerine de gönderilmesi konusunda Çin’li yetkililere çağrıda bulundu.

Yeni vakların ortaya çıktığı market kapatıldı. Reuters

GIDA PAZARI ASYA’NIN EN BÜYÜKLERİNDEN

Başkent Pekin’de görülen yeni vakalar üzerine okullar yeniden kapatıldı ve şehrin birçok bölgesinde kontrol noktaları oluşturuldu.

Asya’daki en büyük toptan gıda pazarından yayıldığı iddia edilen yeni salgının önüne geçebilmek için Çin, gıda pazarıyla ilgili herkesin test edilmesi emrini verdi.

Yeni vakaların somon balıklarının ithalatı ya da paketlenmesi ile ilişkilendirilmişti. Reuters

Ülke medyası, bölgedeki pazara getirilen somon balıkları ya da bunların paketlenmesinde yaşanan hijyen sorunları sonucunda, ülkede ikinci dalga corona virüsü salgını yaşanabileceğini belirten haberlere yer verilmişti.

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Çin Corona Dünya Sağlık son dakika
Son güncelleme: 20:05 15.06.2020
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