Dünya Sağlık Örgütü’nden corona efsanelerine yanıt: Türkiye’de de çok paylaşılan iddiaları yalanladılar

Aralık ayında Çin’de ortaya çıktıktan sonra İtalya ve İran başta olmak üzere birçok ülkede panik yaratan corona virüsünde ölüm ve vaka sayısı artıyor… Her ne kadar bugün Çin’den yeni vakalar konusunda umut verici gelişmeler yaşansa da sosyal medyada bilgi kirliliği ve corona virüsü hakkındaki efsaneler her an yayılıyor.

Bu konuda Birleşmiş Milletler’e bağlı olan Dünya Sağlık Örgütü’nden “corona virüsü efsaneleri”ne yanıt geldi. Dünya Sağlık Örgütü hazırlanan özel dosya ile corona virüsü ile ilgili doğru bilinen yanlışları bir araya getirdi.



CORONA VİRÜSÜ SICAKTA YAYILIYOR (DOĞRU)

Şu ana kadar elde edilen veriler ışığında Covid-19, sıcak ve nemli havaların olduğu bütün ortamlarda yayılabiliyor. Hava durumunun ve iklimin salgının yayılmasında bir etkisi çok da yok.



SOĞUK HAVA VİRÜSÜ ÖLDÜRÜYOR (YANLIŞ)

Soğuk hava ve karın corona virüsünü veya diğer hastalıkları öldürdüğüne dair bir bulgu yok. Havanın durumundan bağımsız olarak insan vücudu 36.5 ve 37 derece sıcaklıktadır.

SICAK BANYO VİRÜSÜ ENGELLİYOR (YANLIŞ)

Sıcak bir banyo yapmak, Covid-19’u engellemek için bir yöntem değil. Banyonun sıcaklığından bağımsız olarak insanın vücut ısısı 36.5-37 derecedir.



CORONA VİRÜSÜ SİNEK ISIRIĞINDAN BULAŞIYOR (YANLIŞ)

Şu ana kadar ortaya çıkan corona virüsü vakalarında, hsatalığın sinek ısırığından bulaştığına dair bir kanıt yok. Corona virüsü esas olarak hasta birinin öksürmesi ya da hapşırmasından oluşan salgıların dağılmasıyla oluşur. Dolayısıyla sineklerin bu konu ile ilgili herhangi bir ilgisi yok.



EL KURUTUCULAR VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR (YANLIŞ)

Özellikle lokantalarda ve AVM’lerde bulunan elektrikli el kurutma mekanizmasları Covid-19’u öldürmede etkili değil. En önemli savunma ellerinizi yıkamak. Ellerinizi yıkadıktan sonra kağıt havlu ya da ılık el kurutma makinelerini kullanabilirsiniz.



TERMAL ÖLÇERLER HASTALARI TESPİT EDEBİLİR (YANLIŞ)

Termal ısı ölçerler, ateşi olan yani normal vücut ısısından daha yüksek ateşi olanları tespit eder. Fakat bu sistemler hastalığın belirtileri henüz ortaya çıkmamış kişileri tespit edemez. 2 ile 10 gün arasındaki bir kuluçka süresinden sonra hastalık belirtisi ortaya çıkar.



ALKOL VE KLOR DÖKMEK VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR (YANLIŞ)

Üzerinize alkol ve klor dökmek, eğer hastaysanız bir işe yaramaz. Aksine bu tür maddeler vücudazarar verebilir. Unutmamak gerekir ki alkol ve klor, dezenfekte etmek için kullanılabilir ama bunu da uygun şekilde yaparsanız.



PNÖMONİ AŞILARI CORONA VİRÜSE ENGEL OLUR (YANLIŞ)

Pnömoni (zatürre) aşılarının, corona virüsüne karşı bir koruması yoktur. Virüs yeni ve farklı olduğu için kendine has bir aşısı olmalı. Halihazırda corona virüsü için bir aşı geliştirilmeye çalışılıyor.



BURUN TEMİZLEME DAMLASI VİRÜSÜ ENGELLER (YANLIŞ)

Sık sık burunu salin ve tuzlu su ile temizlemenin insanları corona virüsünden koruduğuna dair bir kanıt yok. Bu işlemin gribin etkisini daha hızlı azalttığına dair sınırlı kanıt var. Fakat bunun solunum yolları enfeksiyonuna bir etkisi yok.



SARIMSAK YEMEK HASTALIĞI ENGELLER (YANLIŞ)

Her ne kadar sağlıklı ve antimikrobiyal özellikleri olsa da sarımsağın henüz corona virüsüne karşı bir savunma mekanizması oluşturduğuna dair bir kanıt yok.



ANTİBİYOTİK, CORONA VİRÜSÜNE ETKİLİ (YANLIŞ)

Antibiyotik corona virüsüne etkili değil. Antibiyotikler sadece bakterilere etki eder, virüslere değil. Corona virüsü de bir virüs olduğu için antibiyotik kullanılmaması gerekiyor.