Son dakika… Efsanevi sunucu Larry King’i yıkan haber! İki çocuğunu günler arayla kaybetti

ABD’de televizyon dünyasının duayen ismi ünlü sunucu Larry King, evlat acısıyla sarsıldı. 86 yaşındaki King’in, iki çocuğunu arka arkaya kaybettiği ortaya çıktı.

People’ın edindiği bilgilere göre King’in evlatlık edindiği oğlu Andy, geçtiğimiz hafta yaşamını yitirdi. 65 yaşındaki Andy King’in ölüm sebebine ilişkin detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Larry King, oğlunun acısını hazmedemeden bu kez kızından gelen kötü haberle sarsıldı. King’in Alene Akins’le olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Chaia da hayata gözlerini yumdu. 51 yaşındaki Chaia’nın akciğer kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği felçle ölümden dönen King’e yakın bir kaynak, “Larry ve üç çocuğu yıkılmış durumda. Larry kendi sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.