Son dakika… Erdoğan ile Putin’den çok kritik görüşme

Reuters haber ajansının aktardığı habere göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin’in Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın uygulanmasının önemi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Bir hafta içinde Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk kontrol noktalarına yönelik saldırılarında 13 Mehmetçik şehit düşmüştü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan partililerine hitaben, “Askerlerimize zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum” dedi.

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