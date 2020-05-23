Son dakika… Erdoğan, Trump ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, “Telefon görüşmesinde iki lider, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askerî iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmış, koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde olduklarını yeniden teyit etmişlerdir” denildi.