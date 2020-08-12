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Son dakika… Flaş gelişme: Yunanistan ve ABD, Türkiye için toplanacak

Doğu Akdeniz'de Ankara-Atina hattında gerilim devam ederken flaş bir açıklama Yunanistan'dan geldi... Yunanistan ve ABD dışişleri bakanlarının cuma günü Viyana'da bir araya geleceği ve Doğu Akdeniz'deki gerilimin masaya yatırılacağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
13:26 -
Haberler Dünya
Son dakika… Flaş gelişme: Yunanistan ve ABD, Türkiye için toplanacak

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak cuma günü kritik bir görüşmenin Viyana’da gerçekleşeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile şu an Avrupa’da temaslarda bulunan ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun Viyana’da bir araya geleceği ve Doğu Akdeniz’deki gerilimi görüşeceği belirtildi.

Oruç Reis’in 23 Ağustos’a kadar bölgede çalışmalarına devam etmesine onay çıkmasıyla birlikte bölgede tansiyon yükselmiş ve Yunanistan diplomatik olarak hem lobi faaliyetlerine hem de saldırgan açıklamalarına ağırlık vermişti.

Çekya’da temaslarda bulunan Pompeo’nun cuma günü Viyana’da Yunan mevkidaşıyla bir araya geleceği açıklandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin gündeme geleceği belirtildi.

CUMA GÜNÜ AB DE TOPLANIYOR
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dış İlişkiler Konseyi'nin acil toplanacağını duyurdu.

Borrell, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı mesajda “Doğu Akdeniz, Belarus cumhurbaşkanlığı seçimi ve Lübnan’daki gelişmeler gibi konuları değerlendireceğiz” dedi.

Yunanistan yönetimi, Türk gemisi Oruç Reis'in Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri sebebiyle AB Dış İlişkiler Konseyi'ni acil toplantıya çağırmıştı. Türkiye sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Doğu Akdeniz’de 23 Ağustos'a kadar geçerli denizcilikte uyarı notu olarak bilinen yeni bir Navtex ilan etti.

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Son güncelleme: 13:44 12.08.2020
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