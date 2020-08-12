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Son dakika… Oruç Reis harekete geçirdi: Yunan Savunma Konseyi toplandı

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim devam ederken dün gece flaş bir gelişme yaşandı... Yunanistan Savunma Konseyi, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos başkanlığında toplandı.

Sozcu.com.tr
07:12 -
Haberler Dünya
Son dakika… Oruç Reis harekete geçirdi: Yunan Savunma Konseyi toplandı

Ankara-Atina hattında yaşanan gerilim tırmanırken dün gece Yunanistan’dan kritik bir hamle geldi… Oruç Reis gemisi için Navtex ilan edilmesiyle birlikte gerilimi tırmandıran Yunanistan’ın Savunma Konseyi dün gece acil koduyla bir araya geldi.

Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un başkanlığında toplanan konseyde Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis ve ülkenin önde gelen kurmayları ve askeri liderleri yer aldı.

Athens-Macedonia Haber Ajansı’na konuşan Yunan kaynaklar, toplantının amacının daha geniş bir bölgedeki durumu değerlendirmek ve Türkiye’ye karşı yapılacak hamleleri masaya yatırmak olduğunu söyledi. Kaynaklar, 3 saat süren toplantıdan ne sonuç çıktığını açıklamadı.

Ankara Haber oruç son dakika Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 07:44 12.08.2020
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