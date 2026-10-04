Terazi Burcunda gerçekleşecek yeniay ilişkiler, uzlaşma gerektiren işler, diplomasi, hukuk ve adaletle ilgili konularda bazı fırsatları beraberinde getirecek. Ama öncelikle, bu hafta sonunda etkili olacak T-kare açı kalıbından bahsetmemiz gerekiyor.

BU TARİHLERE DİKKAT!

Haftalık videomda 2-5 Ekim tarihleri arasına dikkat çekmiştim. Sert ve şiddetli olaylara açık ve bunun ekonomiye yansımalarına son derece açık bir zaman dilimine giriyoruz. Piyasalarda sarsıntılar olabilir. Tabii ki bölgemizde savaşlar devam ediyor. Bu açıdan sert saldırgan bazı hadiselerin tetiklenmesi olabilir ve şiddete yönelik olayların tırmanabileceği bir zaman dilimi olabilir. Link ile izleyebilirsiniz https://youtu.be/yPpwnXwpCL8

SAKİN OLUN!

Kişisel anlamda gündelik hayatımızda da daha soğukkanlı, dikkatli olmamız gereken bir zaman dilimi çünkü özellikle o soğukkanlılığımızı kaybeder ve provokasyonlara, karşımızdaki insanlardan gelen sert etkileşimlere biz de sert tepkiler verirsek, olaylar büyüyebilir.

Bu yüzden sakarlıklara, kazalara dikkat! Aceleden kaçınalım ama aynı zamanda bir şekilde kışkırtmalara da gelmeyelim hem kişisel hayatımızda hem de genel olarak bundan bahsedebiliriz.

NEDEN?

Neden böyle söylüyoruz? Öncelikli sebep 3 Ekim tarihinde Mars ve Plüton arasındaki karşıt açının kesinleşmesi. Merkür ve Venüs’ün de dahil olduğu T-kareden başka, 4 Ekim’de kesinleşen Güneş-Satürn karşıtlığı da çok etkili olacak.

Bu zorlu açıların yaratacağı muhtemel stresler şunlar olabilir: Askeri konularda hareketlenme, saldırıların şiddetlenmesi, streslerin piyasalara yansıması, petrol fiyatlarında yükseliş, otorite figürlerine yönelik ağır eleştiren ve hatta saldırgan tavırlar ve olaylar, cinsel içerikli şiddetin artması, kadınlara yönelik şiddetli olaylar.

GİZLİDE OLANLAR AÇIĞA ÇIKABİLİR!

Merkür’ün de geçiş yaptığı Akrep burcunda Venüs’ün gerilemeye başlaması, bu ikisinin de Plüton ile stresli açıları, gizli olan şeylerin açığa çıkacağının bir işaretçisi olabilir. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde ilginç bilgilere ulaşabiliriz.

İHANET VE İNTİKAM

Akrep burcundaki Merkür ve Venüs’ün Kova burcunda seyreden Plüton ve Aslan burcunda seyreden Mars ile stresli açıları, ihanet ve intikam konularını da vurgulayabilir. İhanet kelimesini sadece cinsellik açısından değil, aynı zamanda ülkeye, partiye, kuruma veya herhangi bir anlaşmaya ve etik ilkelere ihanet olarak da karşımıza çıkabilir. Tabii intikam almaya yönelik hareket ve eylemlerin de artacağı bir döneme ilerliyor olduğumuzu gösterebilir.

ŞANS VE FIRSATLAR

Terazi burcunda Yeniay, 10 Ekim Cumartesi akşamı saat 18:50’de gerçekleşiyor. 17 derece Terazi burcunda gerçekleşecek olan bu yeniay, Jüpiter’le uyumlu açıda. Dolayısıyla genişlemeye, büyümeye yönelik güzel de bir fırsatı beraberinde getiriyor. Özellikle 15 Ekim civarında, önemli yeni adımlar atmak için güzel fırsatlar bulabiliriz.

UZLAŞMA, DİPLOMASİ

Terazi burcu politikayla, politik olmakla, uzlaşma yaratmakla, karşılıklı kazanç sağlamak üzere müzakere etmekle alakalıdır. 10 Ekim sonrasındaki zaman diliminde uzlaşma ve barış atmosferi yaratma olasılığı artar. Ama tabii stresli gezegen açıları halen devrede olacak.

HAK, HUKUK, ADALET

Terazi dolunayı sonrasında, özellikle Güneş-Jüpiter uyumlu açısının yaklaşmakta olacağı ay ortasındaki zaman diliminde hak, hukuk, adalet konularında olumlu gelişmeler yaşanması olasıdır.

İLİŞKİLER

Terazi yeniayı iyi ilişkiler sağlanması açısından olumludur. Ama yeniayın haritasında Venüs ve Mars arasındaki dik açı, ilişkiler açısından stresli ve dikkat çekici bir zaman dilimine de işaret ediyor. İlişkiler açısından en dikkatli olmamız gereken zamanlar, 20 Ekim civarında kendini daha belirgin bir şekilde gösteriyor. Mars-Plüton karşıtlığının etkisini henüz gösterdiği bir zaman dilimindeyiz ve sert şiddete yönelik bazı girişimlerin de devrede olabileceğini düşündürüyor harita.

COĞRAFİ HARİTALAR

Yeniay’ın hatlarına baktığımız zaman, Mars-Plüton karşıtlığının Amerika, Kuzey Amerika üzerine denk düştüğünü, Kanada civarını da etkileyebileceğini görüyoruz. Yeniay hattı, Kuzey Amerika’nın bir kısmına, Grönland’a yakın düşüyor ve Venezuela, Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinin üzerinden de geçiyor. Burada yönetimi ilgilendiren konularda önemli gelişmelere açık bir zaman diliminde olacağız.

İçinde bulunduğumuz bölgeden geçen hatlara baktığımızda, ülkemizin üzerinden Venüs-Batı Ufku (Descendant) ekseninin geçtiğini görüyoruz. Temelde uzlaşı sağlamak adına değerlendirilebilecek bu etki, Güneş’in de aynı bölgeye izdüşüm yapmasıyla birlikte politik anlamda uzlaşmacı bir enerjiyi beraberinde getiriyor.

Söz konusu hatların Ege koridoru ve Yunanistan üzerinden de geçmesi, ortak bir uzlaşı zemini yaratmak ve yeni anlaşmalar yapmak adına oldukça güzel fırsatlar sunabilir.

Mars-Plüton ekseni ise biraz daha Baltık ülkelerinin bulunduğu Kuzey bölgelerden geçtiği için, o bölgelere yönelik bazı sert, beklenmedik girişimlerin de olabileceğini düşünüyorum, özellikle Rusya tarafında bu belki kendini daha da fazla gösterebilir. Orta Doğu bölgesine baktığımız zaman, İran üzerinden de Mars-Plüton hattının geçtiğini görüyoruz. Burada da agresyona, mücadeleye, çatışmaya yönelik bir enerji akışı dikkat çekiyor.

ABD

10 Ekim’de gerçekleşecek Terazi yeniayı ABD haritasının yöneticileri temsil eden 10.evine ve burada yer alan Satürn’ün bulunduğu dereceye yakın iz düşüyor. Bu da yönetimin önemli kararlar alacağını, uzlaşma ve anlaşma yaratmak üzere de bazı girişimlerde bulunabileceğini düşündürüyor. Ama tabii 2-5 Ekim arasındaki sert transitler, bu hafta sonunda henüz gergin atmosferin devam edeceğini düşündürüyor.

İSRAİL

Mars-Plüton karşıtlığı İsrail astroloji haritasının Ay derecesini tetikliyor. Bir ülke haritasında Ay halkı, kadın figürlerini, güvenlik ve barınma temalarını temsil eder. Stresli açıların devreye girdiği bu hafta sonunda İsrail için de güvenliği tehdit eden tehlikeli gelişmeler olasıdır.

5 Ekim Pazartesi günü Ay-Mars kavuşumu, İsrail haritasının Ay derecesini tetikleyecek. Önemli gelişmeler, tehlikeler, riskler devrede olacak. 10 Ekim yeniayı Netanyahu’nun haritasının Tepe noktasına iz düşüyor.

Daha aktif olacağı ve seçimlerden galibiyetle çıkmak için en önemli kozlarını kullanacağı bir zaman dilimine işaret ediyor.

TÜRKİYE

10 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek olan yeniay, ülkenin iç konularına daha fazla dikkat çekecek. Ekonomi anlamında bir taraftan destekleyici etkiler devreye girse de harcamalara yönelik, para konusundaki mücadeleye yönelik etkiler bu ay genelini kapsıyor.

Özellikle de Ekim ayı başında Mars ve Plüton arasındaki karşıt açının da etkili olacağı günlerde para ve finans alanında hayli stresli bir zaman diliminde olabiliriz. Özellikle borsa alanında spekülasyonların çok devrede olacağı bir zaman dilimi. Çocuklarımız ve çocuklarımızın güvenliği ile ilgili konuların da özelinde çok konuşulacağı ve belki bu konunun bir takım önlem alınması gereken yerlere bağlanacağı bir zaman dilimi.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

5 Ekim Pazartesi sabah saatlerinde dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin trafikte dikkat! Tehlikeli, riskli şeylerden uzak durmalı ve gün genelinde; özellikle öğleden sonraki saatlerde iletişim de biraz gergin akacak, farkında olmalı. Akşam saatlerinde daha dingin, sakin bir enerji akışı var. Yani, önem verdiğimiz kişilerle bir araya geleceksek, talep ve başvuruda bulunacaksak, en azından akşam saatlerini tercih edebiliriz.

6 Ekim Salı günü genelinde, genişlemeye, büyümeye yönelik güzel bir enerji akışı da devrede olacak. Özellikle finansal konularla ilgili, alışverişlerle ilgili destekleyici bir enerji olarak görebiliriz. Yapacağımız işleri büyütmeye yönelik fırsatlar da yakalayabiliriz. Mars ve Uranüs arasındaki uyumlu açı bugünden itibaren devrede olacağı için, farklı, yeni projelere girişim cesaretimiz de artacaktır. İletişim becerilerimizi daha etkili bir şekilde kullanma gününde enerjimiz daha yüksek olacaktır.

7 Ekim Çarşamba günü Mars-Uranüs altmışlığının girişimciliği ve yaratıcılığı destekleyen etkilerinin ağırlık kazandığı gün genelinde yeni ve yaratıcı projelerimizi cesaretli bir şekilde başkalarına sunabiliriz. Sıra dışı ve başkalarına benzemeyen yönlerimizi ortaya koyabiliriz. Strateji ve yaratıcılığı birlikte ve dengeli bir şekilde kullanıp bugünden istifade edebiliriz. Özellikle akşam saatlerini kullanabiliriz.

8 Ekim Perşembe günü bir şeyleri titizlikle, en ince ayrıntısına kadar organize etmek isteyebiliriz. Mars-Uranüs arasındaki altmışlık olumlu açı da henüz devrede olacak. Dolayısıyla, yenilikçi, idealist projelere girişmek için de bugünü kullanabiliriz. Aynı zamanda kendi orijinal bazı fikirlerimizi yine paylaşmak, bu konularla ilgili cesaretli bir şekilde sahnede olmak açısından da bugünü kullanabiliriz.

9 Ekim Cuma günü genelinde kararsızlık çekebiliriz. Yeni ve farklı projelere girişmek için ise akşam saatlerini kullanabiliriz. Akşam saatleri sonrasında enerjimiz de yüksek olacak. Öte yandan, bugün Ay kapanmakta. Dolayısıyla eldeki işleri tamamlama, birtakım şeyleri bitirme zamanları ve yarın akşam gerçekleşecek olan yeniayla birlikte yenilikçi bazı adımlar da atabiliriz.

10 Ekim Cumartesi akşamı saat 18:50’deki 17 derece Terazi burcunda gerçekleşecek olan yeniaydan itibaren yeni adımlar atmak için de uygun bir zaman diliminde olacağız. Özellikle önümüzdeki hafta başında yapacağımız işler hızlı büyüyebilir. Çok etkili Venüs-Mars karesi ise ilişkilere dikkat dedirtiyor!

11 Ekim Pazar gününün büyük çoğunluğunda belirsizlikler ve kararsızlıklar devrede olacak. Venüs-Mars karesinin etkili olduğu gün genelinde ilişkiler açısından stresli bir atmosferde olacağız. Farkında ve sözlerimizde dikkatli olalım. Kişisel bakım ve alışverişler açısından da uygun bir günde değiliz. Akşam saatleri duygusal açıdan hayli türbülanslı olabilir, farkında olalım!