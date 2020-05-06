Son dakika… İngiltere’de corona virüsü şoku: İstifa etti

İngiliz hükümetinin corona virüsüyle mücadele planını şekillendiren kilit isimlerden biri olan Imperial College’ta görevli epidemolog profesör Neil Ferguson istifa kararı aldı.

İngiltere’nin Acil Durumlarda Bilimsel Danışma Grubu’nda (SAGE) da yer alan alan profesör Ferguson, corona virüsü yasaklarına rağmen sokağa çıktığının ortaya çıkmasından sonra görevini bırakma kararı aldı.

TELEGRAPH’IN HABERİ ORTAYA ÇIKARDI

İngiliz gazetesi Telegraph’ın haberinde Ferguson’un sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ortaya çıkarken, ünlü profesör konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ferguson, “Ben bağışıklığım olduğuna dair inancım dolayısıyla dışarı çıktım ve bu korkunç salgını kontrol altına almak için sosyal mesafenin önemine yönelik mesajı dikkate almadığım için çok pişmanın” dedi.

Ferguson, corona virüsü testinden pozitif çıktıktan sonra 14 gün boyunca evde kendisini tecrit altına aldığını söylerken, “Hükümetin rehberliği ve önerileri herhangi bir şüpheye yer bırakmıyor ve hepimizi korumak için” dedi.