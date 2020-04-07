Son dakika… İngiltere’de ölü sayısı 5 bin 655’e yükseldi

İngiltere’de corona virüsünün etkileri günden güne hız kazanıyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte virüsle ilgili elde edilen verileri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre ölü sayısı 758 artarak 5 bin 655’e ulaştı. Hayatını kaybedenler arasındaki 29 kişinin, virüs dışında altta yatan herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirtildi.

Yaşamını yitiren 758 kişinin yaş aralığı ise 23 ile 99 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede Başbakan Boris Johnson da corona virüsüne yakalanan isimler arasında bulunuyor. Johnson önceki gün hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.