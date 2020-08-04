Son dakika… İran’da hazirandan beri en yüksek corona virüsü vaka sayısı

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İran’da son 24 saatte kayıtlara geçen veriler kamuoyu ile paylaşıldı… İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, “Son 24 saatte 2.751 yeni vaka tespit ettik” dedi.

Yapılan açıklamada bu sayının 5 Haziran’dan beri en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi. 5 Haziran’da ülkede 2.886 yeni vaka tespit edilmişti.

Maske kuralına rağmen çok sayıda insanın mağazalarda, bankalarda ve kamuya açık alanlarda maskesiz dolaştığı İran’da Tahran yönetimi sık sık bu durumu eleştiriyordu.