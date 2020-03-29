Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İtalya’da bir günde 756 kişi coronadan hayatını kaybetti!

Corona virüsü salgını kaynaklı en çok ölümlerin yaşandığı İtalya'dan resmi açıklama geldi. Ülkede son 24 saat içinde 756 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 10 bin 779'a yükseldi.

19:31 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’da bir günde 756 kişi coronadan hayatını kaybetti!

İtalya Sivil Savunma Ajansı, ülkeyle ilgili son güncel durumu açıkladı. İtalya’da son 24 saat içinde 756 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 10 bin 779’a yükseldi.

Reuters’ta yer alan habere göre, teyit edilen vaka sayısının ise 92 bin 472’den 97 bin 689’a yükseldiği ifade edildi.

İtalya’da son 24 saat içinde en yüksek ölüm, 919 kişiyle Cuma günü yaşanmıştı. Dün ise İtalya’da 889 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde enfekte olduktan sonra iyileşen vaka sayısı 12 bin 384. Yoğun bakımda tedavisi süren kişi sayısı ise 3 bin 906.

Dünya genelinde ise corona virüsü salgını nedeniyle 660 binden fazla insan karantina altına alındı, 30 binden fazla insan ise hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERBakan Koca, son corona virüsü vaka sayısını açıkladıBakan Koca, son corona virüsü vaka sayısını açıkladı İLGİLİ HABERAnkara'da bazı umrecilerin corona virüsü testleri pozitif çıktıAnkara'da bazı umrecilerin corona virüsü testleri pozitif çıktı
Ankara Corona Cuma Dünya İtalya Ölüm Sağlık Sağlık Bakanı son dakika Türkiye
Son güncelleme: 19:32 29.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more