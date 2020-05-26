Son dakika… İtalya’da son durum: 78 can kaybı, 397 yeni vaka…

İtalya’da son bir gün içinde 78 can kaybı yaşandı, 397 yeni vaka tespit edildi. İtalya Sivil Savunma Ajansı, virüsü taşıyan aktif corona vakalarının 55 bin 300’den 52 bin 942’ye düştüğünü açıkladı.

Yaklaşık iki aydır yoğun bakım hasta sayısında yaşanan düşüş bugün de devam etti. Ülkede yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısının 20 azalarak 521’e düştüğü ifade edildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da iyileşen hasta sayısı 2 bin 677 artarak 144 bin 658’e yükseldi.

60 milyonluk nüfusa sahip olan İtalya’da bugüne kadar 2 milyon 253 bin corona virüsü testi uygulandığı belirtildi.

21 Şubat’tan bugüne kadar corona virüsü salgınına karşı mücadele eden İtalya, ABD ve Birleşik Krallık’ın ardından en çok ölüm oranına sahip üçüncü ülke. Vaka sayısında ise dünya genelinde ABD, Brezilya, Rusya, İspanya ve Birleşik Krallık’ın ardından altıncı ülke konumunda.

İLGİLİ HABER DSÖ: Coronanın hayvandan insana bulaşması ilk kez gözlemlenmiş olabilir