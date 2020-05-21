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Son dakika… İtalya’daki veriler inişli çıkışlı devam ediyor!

İtalya'daki corona virüsü vakaları 642 artarak 228 bin 6 oldu. Ülkede son 24 saatte ise 156 can kaybı yaşandı. Dün İtalya'da 161 can kaybının yaşandığı açıklanmıştı.

19:14 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’daki veriler inişli çıkışlı devam ediyor!

Üç gün önce sadece 99 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’daki corona virüsü salgınında daha sonra sayılar artmaya başlamıştı. Dün 161 kişinin öldüğünün açıklanmasının ardından bugün can kaybı yine düşüşe geçti.

İtalyan yetkililer ülkede son 24 saat içinde 156 can kaybı ve 642 yeni vaka açıkladı.

İtalya’da özellikle tatil beldelerinde restoranlar açıldı ve kalabalık gruplar halinde yemek yenebiliyor. Reuters

Ülke yaklaşık iki haftadır corona virüsüne karşı alınan bazı tedbirleri gevşetiyordu. Başbakan Conte kısa bir süre önce yaz aylarında turizm sektörüne yönelik birkaç rahatlatma adımını da açıklamıştı.

İtalya’daki toplam can kayıpları 32 bin 486’ya yükselmiş durumda. Ülkedeki toplam vaka ise 228 bin 6. Aktif vaka sayısında son durum ise 60 bin 960 olarak açıklandı.

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Başbakan Corona coronavirüs İtalya son dakika tatil
Son güncelleme: 19:28 21.05.2020
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