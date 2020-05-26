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Son dakika… Japon doktorlardan corona uyarısı: Küçük çocuklara yapmayın

Japon Pediatri Derneği corona virüsü sebebiyle kullanımı yaygınlaşan maskelerin herkes için iyi olmadığını açıkladı. Kuruluş, "Maskeler iki yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalı. Çocuklarda hava geçişi dar olduğu için nefes zorluğu yaratabilir" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
07:21 -
Haberler Dünya
Son dakika… Japon doktorlardan corona uyarısı: Küçük çocuklara yapmayın

Corona virüsü salgınının hızla küresel bir salgın haline gelmesiyle birlikte Japonya’dan flaş bir uyarı geldi. Japon Pediatri Derneği, 2 yaşından küçük çocukların maske kullanmasının çok tehlikeli olduğunu duyurdu.

Kuruluş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Çocukların hava yolları çok dar olduğu için nefes almakta zorluk yaratabilir ve bu da boğulma riskini doğurabilir. Dolayısıyla 2 yaşından küçük çocuklar maske takmamalı” uyarısında bulunuldu.

Yaklaşık 16 bin vakanın görüldüğü Japonya’da merkezi bulunan kuruluş, “Çocuklar arasında vaka sayısı çok düşük ve çocuklar genelde evde ailelerinden hastalığı kapıyor. Okullarda ya da kreşlerde hiç salgın görülmüyor” ifadesini kullandı.

Corona son dakika
Son güncelleme: 07:32 26.05.2020
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