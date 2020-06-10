Son dakika… Libya’da flaş gelişme

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti´nin (UMH) gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e karşı düzenlediği operasyonlar sürüyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkilileri, UMH güçlerinin Sirte kentinin batısında konuşlandığını açıkladı.

AŞİRETLER TARAF DEĞİŞTİRDİ

Libya’da Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı Libya Başbakanı Fayez el-Sarraj’ın başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) kritik noktalarda kontrolü sağlamasının ardından gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bir darbe de ülkedeki aşiretlerden geldi.

Ülkenin güneyi Ubari’deki Tuareg kabileleri Şubat 2019’da Hafter’e bağlılığını ilan etmesinin ardından geçtiğimiz gün UMH safına katıldığını duyurdu.

Tuareg kabileleri, UMH´ye olan bağlılıklarını resmi bir anlaşma metnine dökerken, metinde Libya’da BM’nin tanıdığı Libya Başbakanı Fayez el-Sarraj’ın başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Libya Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı Sharara Sahası, Sabhra Askeri Komutanlığı’nca mühürleri dikkat çekti.

Tuareg kabileleri, UMH´ye bağlılık kararını şu sözlerle duyurdu: “Öfke Volkanı ve Barış Fırtınası harekatları kahramanlarının ve Libyalıları savunmak için dökülen kanın ve yine Libya’nın güvenliği istikrarı için şehit edilen Libya ordusuna saygı gösteriyoruz. Türkiye’nin yardımına desteğine de teşekkür ediyoruz. Biz, Libya ordusunun kuruluşu, destekleyici güçler ve uluslararası kabul görmüş Ulusal Mutabakat Hükümeti´ne (UMH) olan bağlılığımızı yineliyoruz. Hafter’in kirli amaçlarını da kınıyoruz”

SİRTE KENTİNİN ÖNEMİ NE?

Libya’nın başkenti Trablus´un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte, devrik lider Kaddafi’nin memleketi. Kaddafi, 17 Şubat devrimi esnasında Trablus’ta kontrolü kaybedince kendi memleketi olan Sirte’ye 1 Eylül 2011’de geri dönerek sığındı. Kaddafi, 20 Ekim´de de yine bu şehirde öldürüldü.

Haziran 2015´te IŞİD’in kontrolüne geçen kent, Aralık 2016´da kurtarıldı. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac kentin IŞİD mensuplarından temizlendiğini 18 Aralık 2016´da duyurdu. Sirte kenti yapılan son operasyonla, UMH’nin kontrolünde bulunuyor. (DHA)