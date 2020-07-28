Son dakika… Malezya’nın eski başbakanı yolsuzluktan suçlu bulundu, hapis cezası gündemde

Malezya’nın eski başbakanı Najib Razak, bugün hakim karşısına çıktı… 1Malaysia Development Berhad isimli devlete ait stratejik geliştirme şirketinden kendi banka hesaplarına 700 milyon dolardan fazla aktaran ve modern zamanların en büyük siyasi skandallarından birine karışan Razak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Razak, suçsuz olduğunu söylese de Malezya siyasetinde bomba etkisi yaratan skandaldan tam 2 yıl sonra Razak suçlu bulundu. Yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük gibi 7 suçtan suçlu bulunan Najib’in hapis cezası almasının da önü açıldı.

BİR GÜNDE 800.000 DOLARLIK MÜCEVHER ALMIŞ

Milyarlarca dolarlık hortumlama dünyanın en büyük finansal dolandırıcılık olaylarından biri olarak tarihe geçerken Malezya siyasetinde de dengeleri değiştirdi. Najib’in Umno Partisi 61 yıl sonra iktidardan düşerken, Kuala Lumpur Hakimi Muhammed Nazlan Muhammed Gazali, “Bu davadaki kanıtlara bakınca, iddiaların doğru olduğunu gördüm” dedi.

Mahkemede Najib’in lüks harcamaları da dikkat çekti. İtalya’da bir günde 800.000 dolarlık mücevher satın aldığı ortaya çıkan Najib’in daha sonra Hawaii’deki bir Chanel mağazasından 108.000 dolarlık alışveriş yaptığı tespit edildi. Najib bu alışverişin resmi sebeplerle yapıldığını söyledi.