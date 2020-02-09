Son dakika… Meghan ve Harry, birkaç saatte 1 milyon dolar kazandı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılma kararı alarak sadece İngiltere’yi değil bütün dünyayı da şaşkına çeviren Sussex Dükü Harry ile Meghan Markle ile ilgili iddialar ve haberler bitmek bilmiyor… İngiltere ve Kanada arasında mekik dokuyacak olan çiftin, resmi görevlerinden ayrılma kararının arkasında “Daha çok para kazanmak” ve “Özgürlük hissi” olduğu daha önce de açıklanmıştı.

Fakat İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Times, çift ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı… Gazete bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, Harry’nin kısa bir süre önce ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinde bir konuşmaya katıldığı ve bu etkinlik dolayısıyla ciddi bir para kazandığı iddia edildi.

ABD’nin en büyük banka grubu olan JP Morgan’ın sponsorluğunda geçen hafta gerçekleşen bir yatırım zirvesine katılan Harry ve Meghan’ın 425 bankacı ve ünlü simalarla konuşması karşılığında 1 milyon dolar kazandığı öne sürüldü. Gazete, henüz Sussex ailesinden bu yönde bir doğrulama gelmediğini belirtirken Sussex Düklüğünden önce Prens unvanını kullanan Harry’nin, annesi Galler Prensesi Diana’nın ölümünden sonra yaşadıkları, kraliyet ailesinden ayrılma sürecini ve Meghan Markle’ın ise eşine olan aşkını anlattığı belirtildi.

AİLESİYLE LONDRA’YA GİDECEK

Öte yandan gelecek ay Westminster Abbey’de düzenlenecek resmi törende Kraliçe Elizabeth’in torununu da çağırdığı belirtildi. Kraliyet ailesinden tamamen kopmadan önce Harry, Meghan ve çiftin çocuğu Archie’nin de Londra’da aileye son bir kez daha katılacağı açıklandı. İngiliz basını, şimdiden para kazanmaya başladığı iddia edilen çiftin buna rağmen kraliyet görevini yerine getirmesine tepki gösterdi. Bazı İngilizler sosyal medyada Harry ve Meghan’ın haksız kazanç sağladığını ve İngilizlerin vergilerinden toplanan paranın boşuna harcandığını öne sürdü.