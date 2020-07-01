Son dakika… NATO krizi derinleşiyor: Türkiye ile atışan Fransa çekildi

Türkiye ile Fransa arasındaki NATO gerilimi devam ederken, Paris’ten flaş bir hamle geldi. Fransa Silahlı Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’deki Deniz Gardiyanı Operasyonu’ndan çekildiklerini duyurdu.

Fransız ve Türk savaş gemileri arasında meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturmada NATO yetkilileri Paris’in iddialarını desteklememişti. İddiayı bugün açıklama yapan Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ortaya atmış ve Fransız yetkililerin bu kararı NATO’ya dün bildirdiğini söylemişti.

TÜRK BÜYÜKELÇİ BUGÜN DUYURMUŞTU

Musa, Fransız senatosunda yaptığı konuşmada, “NATO uzmanları aynı sonuca ulaşmamış gibi görünüyor. Dün aldığım bilgiye göre, Courbet (savaş gemisi) bu NATO tatbikatından çekiliyor gibi görünüyor” demişti.

Fransız gazetesi L’Opinion, Fransa‘nın NATO’ya Deniz Gardiyanı Operasyonu’ndaki rolünü askıya alma kararını bildiren bir mektup gönderdiğini bildirdi.