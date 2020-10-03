Son dakika… Navtex restleşmesi! Yunanistan’a anında karşılık

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde Atina yönetiminin provokatif adımları devam ediyor. Türkiye diyalog ve sağduyu çağrıları yapsa da, AB liderleri yaptırım tehditlerine, Yunanistan ise kışkırtıcı girişimlere başvuruyor.

Yunanistan son olarak Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sorumluluk sahasında olan bölgede iki Navtex ilan etti. Bu provokasyon üzerine Türkiye kendi sorumluluk sahasında olan söz konusu alanlar için yeniden Navtex yayımladı.

ATIŞ EĞİTİMLERİ YAPILACAK



Antalya Navtex İstasyonu tarafından yapılan duyuruda, Türk Navtex servis sahası içindeki bir alana ilişkin yetkisiz bir istasyon tarafından duyuru yayımlandığı, söz konusu duyurunun yetkili olan Antalya Navtex İstasyonu tarafından yeniden yayımlandığı bildirildi.

Duyuruda 6 ve 8 Ekim’de Doğu Akdeniz’de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi.

LOZAN’A DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ



Türkiye ve Yunanistan arasındaki Navtex ilanlarına geçtiğimiz haftalarda Lozan Antlaşması damga vurmuştu. Türkiye ilk olarak Sakız Adası’nı silahlandıran Yunanistan’a anlaşmayı hatırlatmış, aynı adım Limni Adası için de tekrarlanmıştı.

İkinci Lozan mesajında şu ifadeler kullanılmıştı:

“Limni Adası'nın 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.”

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