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Son dakika… Rezil görüntüler: Başkonsolosluğa saldırdılar, Türk bayrağını yaktılar

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu dün gece saatlerinde kendini bilmez bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar başkonsolosluktaki Türk bayrağını indirerek yaktı ve utanmazca poz verdi.

Sozcu.com.tr
10:06 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rezil görüntüler: Başkonsolosluğa saldırdılar, Türk bayrağını yaktılar

Ayasofya’nın ibadete açılma kararı sonrasında dün Kudüs’teki Türkiye Başkonsolosluğu’na saldırı düzenlendi… Kendini bilmeyen bazı saldırganlar Ayasofya’nın ibadete açılmasını protesto ederken, bir grup konsolosluktaki Türk bayrağını indirdi.

Utanmaz adamın elini kolunu sallayarak bayrağımızı yakması ve buna kimsenin müdahale etmemesi tepki çekti. (Fotoğraf: Reuters)

Bu sırada yerel güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi dikkat çekerken elinde Yunanistan bayrağı olan saldırganlar, Türk bayrağını yaktı.

Akıl tutulması yaşayan saldırganlar konsolosluk binası önünde Yunan bayrağıyla eylem yaptı. (Fotoğraf: Reuters)

Sloganlar atan saldırganın elini kolunu sallayarak gösteri yapması ve resmi olarak başkonsolosluğu korumakla görevli olan yerel güvenlik güçlerinin duruma müdahale etmemesi sosyal medyada tepki çekti.

eylem Kudüs protesto saldırı son dakika Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 10:09 14.07.2020
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