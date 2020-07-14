Son dakika… Rezil görüntüler: Başkonsolosluğa saldırdılar, Türk bayrağını yaktılar

Ayasofya’nın ibadete açılma kararı sonrasında dün Kudüs’teki Türkiye Başkonsolosluğu’na saldırı düzenlendi… Kendini bilmeyen bazı saldırganlar Ayasofya’nın ibadete açılmasını protesto ederken, bir grup konsolosluktaki Türk bayrağını indirdi.

Bu sırada yerel güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi dikkat çekerken elinde Yunanistan bayrağı olan saldırganlar, Türk bayrağını yaktı.

Sloganlar atan saldırganın elini kolunu sallayarak gösteri yapması ve resmi olarak başkonsolosluğu korumakla görevli olan yerel güvenlik güçlerinin duruma müdahale etmemesi sosyal medyada tepki çekti.